Grande Fratello, "Mirko non è più interessato a Perla,ha nel cuore un'altra persona": l'ultima indiscrezione!

Dopo l'improvvisa uscita di Mirko Brunetti dal GF, spunta un rumor che mette in dubbio il reale interesse del gieffino per Perla Vatiero. Ecco cosa è successo!

L'entrata di Mirko Brunetti nella casa del Grande Fratello aveva riacceso le speranze dei Perletti di vedere un ritorno di fiamma con l'ex fidanzata, Perla Vatiero. Tuttavia, l'uscita improvvisa del gieffino dal reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini ha infranto tutti i sogni dei fan, lasciando anche la gieffina con il cuore spezzato. Prima di uscire dalla Casa, Mirko le ha lasciato una lettera in cui le comunicava i suoi sentimenti. Tuttavia, fuori dal programma si è diffuso un rumor che svelerebbe che, in realtà, nel cuore dell'ex concorrente c'è già un'altra persona...

GF, "Mirko non ama Perla, nel backstage del programma c'è stato un bacio con un'altra persona"

Oltre all'uscita di Mirko dalla Casa del GF, anche gli scontri che ci sono stati nel reality condotto da Alfonso Signorini hanno contribuito a spegnere le speranze che ci sia un ritorno di fiamma tra i due. Mirko, infatti, ha più volte rimproverato Perla per il suo comportamento nei confronti di Beatrice Luzzi e alcuni dubbi del gieffino sono riemersi dopo questi giorni nel programma.

Ieri sera, domenica 18 febbraio, Mirko ha lasciato la casa senza salutare Perla, lasciandola in lacrime, con solo una lettera per l'ex fidanzata. Questa prova d'amore ha fatto sospirare i Perletti, ma nel frattempo si è diffuso un rumor che sta scatenando una forte polemica. Secondo l'opinionista televisiva Viviana Bazzani, infatti, in realtà il cuore dell'ex gieffino non è più preso da Perla Vatiero, ma anzi avrebbe già un forte interesse per un'altra persona:

"Parliamo di Mirko Brunetti, perché? Perché lo voglio dire questo scoop! Poi le cose si dicono in quanto le persone che stanno nel backstage del GF alla fine mormorano, dicono e raccontano certi comportamenti. Al di là di questo, Mirko che ha fatto credere un po' a tutti noi che ancora c'era questo ripensamento e sentimento per Perla, ma ci ha veramente preso in giro. Del resto, dentro la Casa, questo dover 'rimproverare' questa ragazza fa capire che, insomma, non gliene può fregare di meno. Ma detto questo, io invito Mirko ad essere un po' più sincero con tutti. E soprattutto ad ammettere che il suo cuore ha una simpatia per un’altra persona. Quando si vedono nel backstage ci sono baci, abbracci, c’è stato anche un bacio a stampo. C’è proprio questa forte, forte, forte simpatia. Insomma, bisogna essere sinceri e poi rapportarsi con le proprie ex in modo “Angelico

Secondo l'opinionista, perciò, l'altra persona potrebbe essere proprio Angelica Baraldi, la quale è stata attaccata dai fan Perletti, tanto da dover pubblicare alcuni commenti sui social, per smentire categoricamente di aver alcun coinvolgimento nella vicenda:

Sono dispiaciuta profondamente per come stiano andando questi giorni, ma come amica di entrambi ho il compito di rispettare qualsiasi cosa accada perché in fin dei conti solo loro sanno quale può essere la decisione più giusta da prendere. Il tempo farà il resto.Ci tengo a ringraziare tutti quelli che mi stanno scrivendo messaggi pieni di amore, sostegno e vicinanza. Spero di poter contraccambiare l’affetto che mi state facendo respirare. Se non ci foste voi sarebbe tutto più amaro e incolore. Vi voglio bene"

