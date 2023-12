Grande Fratello, Mirko e Perla sempre più vicini al bacio! [VIDEO]

Gossip TV

Nella casa del GF, tra Mirko e Perla la tensione sale sempre di più e i due gieffini sono arrivati quasi a baciarsi!

In attesa di scoprire come cambieranno le dinamiche tra i #Perletti con l'ingresso nella casa del Grande Fratello di Greta Rossetti, Mirko e Perla sono sempre più vicini, al punto da aver più volte sfiorato il bacio.

GF, Mirko e Perla sempre più vicini: presto un bacio tra i due gieffini?

Mentre Greta Rossetti sembra propensa a non interferire con i due coinquilini del reality di Canale5, Mirko e Perla si godono una rinnovata serenità che li ha portati in più di un'occasione ad avvicinarsi e chiarire, rievocando momenti molto belli della loro storia e del loro amore. All'interno del programma condotto da Alfonso Signorini, i due gieffini sono sempre protagonisti di attimi di dolcezza: in una delle clip della notte del 1° dicembre, ad esempio, dopo la festa dei pirati, Mirko e Perla erano teneramente abbracciati in giardino, avvolti in una coperta.

Quando Perla gli porge una domanda e gli chiede di guardarla in faccia prima di rispondere, tuttavia, la tensione sale e i due iniziano a fissarsi intensamente negli occhi:

"Guardami quando parli, sono abituata a guardare le persone negli occhi, guardami per un minuto Senza ridere però. Non è vicino, va bene mi allontano..."

Mirko nota però che Perla gli sta fissando le labbra e glielo fa notare:

"La bocca...stai guardando la mia bocca. Ah, adesso guardi fissa negli occhi"

