Grande Fratello, Greta Rossetti: "La mia decisione l’ho presa, Mirko libero di stare con chi vuole"

Al Grande Fratello, Mirko e Perla sono sempre più vicini. Lo sfogo di Greta Rossetti su Instagram.

Al Grande Fratello, Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono sempre più vicini e sembra che manchi davvero poco a quello che in tantissimi sognano, ovvero un ritorno di fiamma dei due ex fidanzati di Temptation Island. In tutto questo,

Greta Rossetti, l'ex tentatrice del docu-reality di Bisciglia, attuale fidanzata di Mirko, assiste da casa alle vicende di Brunetti e li commenta con sfoghi e like che fanno capire eloquentemente il suo pensiero.

Poco fa c'è stato un nuovo sfogo su Instagram della giovane milanese:

"Basta, mi avete rotto…Ma chi siete voi per dirmi come, cosa e quando lo devo fare? Io la mia decisione l’ho già presa e come e quando e soprattutto se vorrò dirla lo deciderò SOLO IO. Mirko è liberissimo di stare con chi vuole e quando vuole, basta che sia felice. Nessuno gli ha mai messo il bastone fra le ruote, anzi. Deve seguire il suo cuore e io non sto facendo nulla per impedirglielo e mai lo farò. Perché l’amore è libertà e se lo riscoprirà con un’altra persona sarò contenta per lui. Ma non rompetemi più le palle però eh, che siete pesanti…Chiedo solo sincerità e rispetto, per il resto viva l’amore con chiunque esso sia."

E non è finita qui. Greta ha messo like ad un video del Grande Fratello nel quale Beatrice affermava che Mirko può avere molto di più rispetto ad una ragazza come Perla e ad un commento di suo fratello in cui ha dichiarato di stare lontano dagli uomini senza personalità.

