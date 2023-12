Grande Fratello, Mirko Brunetti torna sui social: "E ora voglio ricominciare da me"

Gossip TV

Mirko Brunetti, nel corso della 26esima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri, lunedì 11 dicembre 2023 è stato ospite in studio e poi nella Casa ha avuto un confronto con l'ex fidanzata Perla con la quale ha ribadito che oltre l'affetto non potrà essersi più nulla. L'ex gieffino, ha affidato poi ai social alcuni suoi pensieri.

Grande Fratello, Mirko Brunetti: "Vi ho dato tutto quello che avevo dentro"

Mirko è poi tornato dentro la Casa per parlare con Perla e chiarire, una volta per tutte, il loro rapporto.

"Siamo stati troppo presenti l'uno per l'altro. Avremmo avuto bisogno di un familiare, di un conoscente" ha confessato lei nel ripescare i motivi della loro separazione. "Mi dispiace che Perla ogni volta giustifichi i suoi comportamenti mettendo prima i miei, come se io fossi il colpevole. Penso sia arrivato il momento di prendersi anche lei la responsabilità di certi comportamenti che mi hanno portato ad allontanarmi da lei. Non sono io che ho scelto di andarmene perché c'era Greta, entrambi siamo usciti con altre persone. Perla mi disse "finalmente ho avuto il coraggio di lasciarlo". Non sono stato io il carnefice" ha concluso. Mirko ha poi aggiunto: "Non rinneghiamo ciò che abbiamo fatto, ma di più qui non poteva esserci. Sicuramente tra me e Perla quel sentimento di protezione e quell'affetto non svanirà mai, ma più di quello che è, non ci può essere ancora altro" queste le parole di Mirko davanti a Perla che non è riuscita a trattenere le lacrime pur ribadendo di avere la consapevolezza che tra loro sia finita

Il 26enne ha poi voluto parlare con Greta, smentendo che loro nel corso della loro relazione, avrebbe cercato di volere un figlio.

"Voglio smentire e chiarire una cosa importante. Non è vero che volevamo un figlio, è una cosa importante a cui io do importanza. Non abbiamo mai voluto avere un figlio, c'è stato un momento in cui abbiamo avuto paura che fosse successo. Io mi sarei preso le mie responsabilità, ma non è vero che lo volevamo"

Mirko, dopo la puntata, ha affidato anche ai social alcuni suoi pensieri. L'ex gieffino ha condiviso delle Ig Stories, una con Angelica e una Ciro. Poi, una canzone, Ricominciare da me di di Mr. Rain, accompagnata ad uno stralcio del pezzo:

"E ora voglio ricominciare da me, vi ho dato tutto quello che avevo dentro lo chiamo vuoto sì, ma pesa lo stesso"

