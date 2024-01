Grande Fratello, Mirko Brunetti torna nella Casa come ospite? Ecco come stanno le cose

Gossip TV

L'ex gieffino tornerà nella Casa del Grande Fratello? L'intervento di Mirko su Instagram.

Sulle indiscrezioni giunte ieri relative ad un ipotetico ritorno di Mirko Brunetti al Grande Fratello come ospite, ha voluto fare delle precisazioni il diretto interessato su Instagram.

Grande Fratello, parla Mirko Brunetti: "Lunedì entro nella Casa? Lo sanno tutti, ma io no"

Si era parlato del ritorno del ristoratore di Rieti, ex di Perla Vatiero e Greta Rossetti nel reality show per una settimana in veste di guest star e non concorrente.

Mirko, su Instagram, ha condiviso alcune Ig Stories facendo presente di non sapere nulla di questa indiscrezione e quindi l'ha smentita:

"Ho visto che tutti sapete che lunedì entrerò ospite in Casa. Mi fa sorridere perché c’è un piccolo problema. Lo sanno tutti, ma io no. Perché non è così ed è anche abbastanza impossibile che lo venga a sapere prima che lo sappia io. Quindi ci tenevo a dire questa cosa."

Sicuramente Brunetti sarà in studio di Canale 5 nella puntata di domani, lunedì 15 gennaio. Di recente, ospite di Gf Party, condotto da Annie Mazzola e Andrea Dianetti, l'ex concorrente del Grande Fratello ha parlato della sua avventura nel reality e del cambiamento che sta vedendo in Perla:

"I miei buoni propositi sono tantissimi, sicuramente fami conoscere per chi sono e come sono, ultimamente ci sono riuscito. Per gli altri sono un po’ scaramantico. Ormai è passato già un mese dal mio ritorno a casa, sono uscito il 9 dicembre, è passato un mese giusto [...] Avevo ancora tanto da dare a prescindere da Greta e Perla, se fossi rimasto come sarebbe finita? Sarei uscito single lo stesso, soprattutto dal momento in cui entrambe sono entrate dentro la Casa."

"Sto scoprendo dei nuovi lati del carattere di Perla, ho visto dei lati completamente diversi da quelli che conosco, migliori. È molto più tranquilla, non cerca sempre il litigo, conta fino a 50. Una dolcezza strana, diversa, cerca affetto, non sta sempre con il piede di guerra. Su Greta vedo quello che ho sempre detto, vedo una ragazza premurosa, dolce, molto empatica. Confermo quello che ho sempre detto. Sono due bravissime ragazze al di là di tutto, però se devo essere sincero il cambiamento più rilevante l’ho visto in Perla. Chi potrebbe vincere? Sono di esempio entrambe, con storie diverse, però forse un po’ più Perla anche per il trascorso."

