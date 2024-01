Grande Fratello, Mirko Brunetti sorprende: "Rinuncerei al trono di Uomini e Donne per Perla Vatiero"

Gossip TV

L'ex concorrente del Gf torna a parlare del rapporto con Perla Vatiero.

Mirko Brunetti ha rilasciato una nuova intervista a Casa Chi in cui è tornato a parlare della sua attuale situazione sentimentale. L’ex discusso concorrente del Grande Fratello ha anche colto l'occasione per commentare l'avvicinamento nella Casa tra le sue ex fidanzate Perla Vatiero e Greta Rossetti.

La dolce confessione di Mirko Brunetti su Perla Vatiero

Prima di varcare la famosa porta rossa della Casa del Grande Fratello, Mirko Brunetti ha rilasciato una lunga intervista a Casa Chi per chiarire la sua posizione su Perla Vatiero e parlare del rapporto speciale e inaspettato nato nel reality show tra l’ex fidanzata e Greta Rossetti:

Perla la vedo diversa, molto più attenta, tranquilla, dolce. Ho notato molti cambiamenti. Fa bene soprattutto a se stessa, al di là del fidanzamento. Si è pentita di come mi trattava quando stavamo insieme [...] Dentro la Casa mi stanno psicoanalizzando. Non stiamo insieme, lo ha detto anche Perla. Ora sto bene così, mi sto prendendo quel tempo che forse non mi sono mai preso. E’ bellissimo il messaggio che stanno mandando Perla e Greta perché non era scontato...

Per come si è evoluta non la chiamo amicizia, quella si vedrà fuori dal programma. Credo che entrambe possano imparare molto l’una dall’altra. Secondo me non devono farsi domande a vicenda sul rapporto che c’è stato e imparare a migliorarsi. Mi è dispiaciuto molto che Greta abbia detto di sentirsi un cuscinetto tra me e Perla. Quello che è stato è stato forte, abbiamo affrettato i tempi e non c’è dubbio ma non è stata un passatempo o un cuscinetto. Non era la forma giusta per stare insieme, semplicemente.

A grande sorpresa, Mirko ha poi ammesso che rinuncerebbe al trono di Uomini e Donne per Perla qualora dovesse ricevere la proposta:

Rinuncerei a Uomini e Donne per Perla. Non lo farei. Quando uscirà affronteremo determinati discorsi senza telecamere, così parliamo più serenamente. Anche perché i tempi non coincidono tra l’ultima puntata del Gf e il trono. A prescindere da Perla non so se lo accetterei anche se è un programma che mi piace.

A proposito di un suo possibile ritorno nella Casa del Gf per trascorrere qualche momento nella suite insieme alla Vatiero, Brunetti ha ammesso:

Diciamo che la suite non è il luogo adatto per parlarsi o dare un finale a questa storia. Fuori sono rinato e sto meglio che dentro la Casa. Però fa sempre piacere, ci potrei pensare a tornare. Io ormai non dico né “per sempre” né “mai”.

