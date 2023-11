Grande Fratello, il Fantasma della Casa è tornato: Grecia Colmerales scoppia in lacrime e spaventa tutti

Gossip TV

Nella casa del Grande Fratello c'è un'entità ultraterrena? Dopo gli avvistamenti degli ultimi anni, anche Grecia Colmerales parla di un fantasma e allarma tutti. Ecco cosa è successo.

Tremate, tremate, il fantasma della casa del Grande Fratello è tornato! Nuovo avvistamento ultraterreno da parte di Grecia Colmerales che, dopo la puntata del Gf su Canale 5, è fuggita d’improvviso dalla cucina facendo preoccupare tutti. L’attrice ha raccontato di essere stata abbracciata da un’entità e Anita Olivieri, assistendo alla scena, le ha creduto mostrandosi decisamente inquietata dall’accaduto.

Grande Fratello, Grecia Colmerales vede un fantasma!

Non è la prima volta che nella casa del Grande Fratello si parla di fantasmi, entità ultraterrene e spiriti che vagano per la casa già spiata d’Italia interferendo con il percorso dei gieffini. La prima ad accorgersi che qualcuno stava osservando in silenzio fu Alessia Macari, che parlò della figura di una donna misteriosa ipotizzando fosse un’attrice morta proprio a Cinecittà. Fu poi la volta di Guenda Goria, che spaventò tutti i concorrenti ammettendo di aver visto una donna di nero velata che vagava tra loro, osservandoli da vicino. Infine, Miriana Trevisan che ammise di aver parlato con un’entità cercando di mostrarle la luce. Insomma, il fantasma del Gf esiste o no?

Quel che è certo è che poche ore fa, subito dopo la diretta che ha sancito l’eliminazione di Angelica Baraldi che aveva fatto infuriare non poco il web, Grecia Colmerales ha avuto un contatto non richiesto con lo spirito ultraterreno. Stando a quanto raccontato da Anita Olivieri, che ha assistito alla scena, Grecia sarebbe saltata d’improvviso sul posto e avrebbe lasciato in fretta e furia il tavolo visibilmente agitata, spingendola a seguirla per spiegazioni.

L’attrice si è confidata, sperando di venire creduta e, come riporta Biccy, ha ammesso molto agitata: “No ragazzi tutto bene. Sto piangendo di felicità, piango perché sono contenta. No tranquilli nulla di grave sto piangendo per la felicità. Ho sentito che qualcosa mi abbracciava da dietro. Uno spirito? Io non lo so, ma questo ho sentito”. Insomma la donna misteriosa che osserva i gieffini, durante questa stagione, si sarebbe spinta oltre e dopo sedute spiritiche e avvistamenti, avrebbe cercato un contatto con una di loro, ovvero Grecia che ha reagito con entusiasmo all’idea di essere stata abbracciata da un fantasma.

