Grande Fratello, Mirko Brunetti: "Perla non mi sarà mai indifferente..."

A pochi giorni dall'ingresso della sua ex fidanzata nella Casa del Grande Fratello, Mirko Brunetti si è lasciato andare a qualche confessione che fa sperare i tanti che sognano un ritorno di fiamma della coppia con il tanto agognato riscatto che molti desiderano per la 26enne campana dopo l'arrivo di Greta Rossetti per cui Brunetti ha perso la testa durante l'ultima edizione di Temptation Island.

Grande Fratello, Mirko Brunetti: "Perla era tutto il mondo per me e io ero tutto il mondo per lei"

Mirko, nel corso delle ultime ore, è tornato a parlare della relazione con Perla insieme a Paolo Masella e Ciro Petrone:

"Lei è donna, è sempre stata donna - ha dichiarato il 26enne originario di Rieti, come riportato dal blog Isaechia - non vuol dire che è sempre stata matura, ma sicuramente nell’ultimo periodo è maturata. Lei è la persona più leale che io abbia mai conosciuto, noi caratterialmente siamo proprio opposti, anche la convivenza ti porta a vedere aspetti diversi… Forse il pianto dell’altra volta era anche un pianto di liberazione, perché vederla serena, vederla così… lei non mi sarà mai indifferente ragazzi, non lo sarà neanche tra dieci anni. Per me, per come ho vissuto Perla, ma in generale per come vivo le cose io in profondità, il nostro è stato come un matrimonio, mancava solo che io mi mettessi l’anello al dito, la verità è questa. Lei era tutto il mondo per me e io ero tutto il mondo per lei."

Nella Casa sono tutti molto curiosi anche di conoscere Perla e di sapere quale siano i suoi sentimenti nei confronti di Mirko. Nel video di presentazione, la Vatiero ha dichiarato di essere single e che a oggi dopo aver metabolizzato la rottura con l'ex fidanzato, sta bene e ha ritrovato se stessa:

"E e Mirko abbiamo ritrovato quella complicità perché ci capiamo al volo, questa è proprio la quotidianità… anche se siamo in venti… [..]Mi sento cambiata nel modo di affrontare le situazioni con tranquillità, con serenità, senza essere sempre sul piede di guerra, non mi pesano, non penso “ah però domani devo…” perché poi mi prende l’ansia, quindi allo stesso tempo devo gestire l’ansia, che prima avevo e adesso non ho più perché riesco a rimanere lucida. Come saranno le cose dopo il distacco? Non riesco a focalizzarmi in questo momento, io sono questa, mi comporterei così in ogni caso. Il suo sfogo quando abbiamo parlato? Sicuramente è stata una cosa forte, è come se lui fosse scappato dalla situazione e per quanto puoi scappare poi arriva il momento che devi affrontare la situazione e pensi a tutto quello che abbiamo condiviso, che abbiamo passato… prima o poi succede."

