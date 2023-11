Grande Fratello, Mirko Brunetti nella bufera per una pessima battuta su Vittorio Menozzi

Gossip TV

Nella casa del GF, Mirko Brunetti si è lasciato andare a una battuta su Vittorio Menozzi che ha scatenato non poche polemiche sul web.

Nella casa del Grande Fratello, Mirko Brunetti è tra i concorrenti più chiacchierati, visto il triangolo amoroso in cui è coinvolto e che vede insieme a lui entrambe le sue ex, Perla Vatiero attuale concorrente del reality Mediaset, e Greta Rossetti, prossima a entrare nel programma.

GF, Mirko Brunetti nella bufera per una battuta omofoba su Vittorio Menozzi

Al di là del fandom dei Perletti che sperano di vedere lui e Perla Vatiero tornare insieme e che tifano in maniera sfegata i due gieffini, una parte del web sta invocando a gran voce una punizione per una battuta omofoba che Mirko Brunetti ha rivolto a Vittorio Menozzi. Sul presunto orientamento sessuale del concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini aveva già chiosato Anita Olivieri e anche lì i fan del programma di Canale5 avevano avuto da ridire.

Anche nel caso di Mirko non si sono risparmiati, visto che questa battuta omofoba è solo l'ennesima che viene rivolta al modello, inoltre, Brunetti già all'ingresso nella Casa aveva scherzato dicendo che Vittorio ci aveva provato con lui, facendo riferimento alla possibilità di dormire nello stesso letto e commentando di come avesse lasciato il costume da bagno dove di solito si sedeva lui. Nella giornata di ieri, 28 novembre, Mirko e Marco Maddaloni stavano scherzando e nel rientare insieme dal giardino, avvoti in una sola coperta. Data la vicinanza fisica a cui erano costretti, lo sportivo ha scherzato chiedendo all'inquilino di "non appoggiarsi dietro". Al che, Mirko ha esclamato ironico:

"No, no, ma mica sono Vittorio"

Sui social sono esplosi i commenti negativi verso Brunetti, accusato di essere omofobo e fasullo verso Perla e Greta, che sfrutta a beneficio della propria immagine.

