Grande Fratello, Mirko Brunetti infastidito dalla complicità tra Perla Vatiero e Alessio Falsone [VIDEO]

Gossip TV

Ieri, al GF, Mirko Brunetti ha espresso il suo fastidio per la vicinanza tra Perla e Alessio! Ecco cosa è successo!

Ieri sera, al Grande Fratello, Mirko Brunetti ha espresso il suo fastidio nel vedere la complicità tra Perla Vatiero e Alessio Falsone. Il conduttore del reality di Canale5, Alfonso Signorini, ha chiesto un chiarimento al trio, cercando di svelare come stessero davvero le cose tra loro.

GF, Mirko Brunetti infastidito dal legame tra Perla e Alessio [VIDEO]

Nel video mostrato ieri, lunedì 26 febbraio, si notava la grande complicità tra Perla Vatiero e Alessio Falsone, notata anche da alcuni concorrenti della Casa del GF, come Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti. Anche Beatrice Luzzi ha notato questa vicinanza e ha sottolineato come forse, ancora una volta, Perla stia mancando di rispetto al fidanzato, visto che sa benissimo quanto a Mirko dia fastidio questa vicinanza con Falsone.

Anche Signorini ha chiesto se Perla non avesse esagerato con il suo comportamento, vista anche la "paranoia" di Mirko. A queste parole, Perla ha ammesso che non c'è mai stato alcun contatto fisico tra loro, anche se il conduttore ha citato la scritta sul braccio che l'ex concorrente di TI per Falsone:

"Tra noi c'è complicità, ma è sempre stata solo amicizia. Il fatto che io scherzi o che sto bene è perché in quel momento stiamo bene. Io in questo momento sono in una situazione complicata, non mi ritengo fidanzata, ma si vedrà fuori se questa seconda possibilità avrà un futuro. Alfonso, il sentimento per Mirko è quello, ma dobbiamo vedere alcune cose, i giorni qua sono stati pesanti"

Il conduttore ha poi interpellato Mirko Brunetti, presente in studio:

"In realtà, io resto su ciò che ci siamo detti in quei 5 giorni. Certo alcune frasi possono sembrare ambigue. Ma ci siamo detti ti amo e la sto aspettando. Chiaramente, alcune situazioni possono sembrare ambigue e le risolveremo insieme. Mi interessa che lei ragioni con la sua testa."

Sul suo comportamento, punzecchia Signorini, non poteva avere forse un po' di riguardo in più? Perla si intromette e ricorda che ha questa complicità anche con altri gieffini e che non ha fatto nulla di male.

Scopri le ultime news su Grande Fratello