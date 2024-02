Grande Fratello, Mirko Brunetti contro chi lo accusa di fingere con Perla: "Si parla di contratti senza prove è diffamazione"

Gossip TV

Mirko Brunetti, travolto dalle critiche dopo la riappacificazione con Perla Vatiero, ha deciso dir replicare sui social.

Mirko Brunetti,dopo la riappacificazione con Perla Vatiero, ha deciso dir replicare sui social puntando il dito su alcune persone che lo stanno accusando di essere ritornato con l'ex fidanzata solo per un tornaconto di visibilità e persino di aver deciso tutto a tavolino, spinto da contratti o per soldi. Il 26enne originario di Rieti ha deciso di dire la sua affermando che tali accuse non hanno alcuna prova e che se continuerà procederà per vie legali.

Ecco le parole di Mirko Brunetti:

"Allora, io questi giorni sono stato sono stato in silenzio però penso che sia il momento che dica un attimo due cose. Allora io sono una persona che le critiche le accetta e le continuate ad accettare perché è giusto che sia così. A me non interessa che qualcuno in questo momento o nella vita in generale mi possa mi possa credere, anche perché comunque il gossip fa parte di di questo di questo mondo, Diciamo che c'è una differenza però, alcune persone scambiano l'informazione con la diffamazione e io penso che quella sia una cosa veramente veramente orribile, perché sto ricevendo da alcuni personaggi delle parole veramente brutte. Mi sembra quasi una forma d’odio. Io sono sempre aperto al dialogo, ma in privato, ripeto, l'informazione è una cosa, ma nel momento in cui si parla di falsità, di contratti, di soldi, di complotti, allora quella diventa diffamazione, soprattutto nel momento in cui viene data per certa la cosa senza prova, perché non sono io che devo dare delle prove ma le prove le deve portare chi mi accusa e non io che mi devo difendere, perché funziona così, sennò il mondo gira al contrario, quella si chiama diffamazione, io non voglio arrivare a fare cose che in vita mia non ho non ho mai fatto, ma se continua questo odio e questo accanimento sarò sarò costretto a usare o un pugno duro."

E ancora:

"Comunque ragazzi mi sono seduto perché vi volevo far riflettere su come lo debba stare nel momento in cui vedo vedo questo accanimento nei miei confronti non parlo di tutti che sia chiaro perché c'è chi fa gossip sano la critica e quella l'accetto sempre ma parlo nel momento in cui viene superata quella linea sottile che diventa diffamazione ed è veramente assurdo la vedo ed è veramente assurdo la vedo una forma di di bullismo in questo momento nei miei confronti nel perché anzi la vedo anche un odio per represso nei miei confronti ,che non capisco o o forse lo capisco ma va bene così e invito anche voi a non dare spazio modo tempo e a credere a queste a queste illazioni e a queste falsità perché ripeto lo sono con la coscienza pulita e e sto bene così"

