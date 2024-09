Grande Fratello, Mediaset smentisce di aver contattato il figlio di Massimo Bossetti per la nuova edizione

L'azienda Mediaset smentisce la notizia diffusa da Fabrizio Corona relativa al figlio di Massimo Bossetti, che sarebbe stato contattato per far parte della nuova edizione del Grande Fratello. La notizia era stata diffusa qualche giorno fa dall'ex re di paparazzi, ospite nel nel Podcast "Gurulandia":

"Il figlio di Bossetti è stato contattato e tartassato per sei mesi per partecipare a questo Grande Fratello. Gli hanno offerto una cifra esorbitante, ma grossa. Lui cosa ha detto? Ha rifiutato. Chapeau! Non è un rifiuto finto, è proprio vero. Ha rifiutato ed è un grandissimo segno di valore. Questo ragazzo non è nulla di che, ma al Grande Fratello avrebbe fatto scalpore perché è figlio di quell’uomo. Per il suo cognome avrebbe fatto parlare, ma ha deciso di non farlo, nonostante i tanti soldi offerti. Questo devo dire che gli fa molto onore. Lui non ha voluto usare il suo nome. i cognomi spesso sono brand, come Elettra Lamborghini che all’inizio ha avuto attenzione per il suo cognome”.