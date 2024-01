Grande Fratello, Massimiliano Varrese su Monia La Ferrera: "Mi sento leggero, sereno!" [VIDEO]

Gossip TV

In una clip notturna del GF, Massimiliano Varrese ha espresso come si sente quando è vicino a Monia La Ferrera.

In una chiacchierata serale al Grande Fratello, Massimiliano Varrese si è confidato con Greta Rossetti in merito al rapporto con Monia La Ferrera. I due gieffini sono stati insieme, 15 anni fa, per oltre un anno, arrivando a convivere insieme, per poi lasciarsi. La vicinanza nel reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini li ha però portati a riavvicinarsi, tanto che negli ultimi giorni anche altri gieffini hanno notato la loro chimica.

GF, Massimiliano Varrese su Monia La Ferrera: "Mi prendo quello che viene di bello..."

Greta Rossetti, mentre lei e Varrese si preparavano per la notte in bagno, ha rivelato all'attore che Monia ha cambiato atteggiamento negli ultimi giorni e che ha ammesso un interesse per lui, anche se non è disposta a rischiare:

"Se la vedevi...le brillavano gli occhi...Ma ha detto che non farà lei la prima mossa, però è già qualcosa"

Varrese ha ammesso di essere contento di questa risposta, ma di non voler affrettare le cose:

"Sono tranquillo, ho deciso che mi prenderò il bello che viene...Mi sento tranquillo, sereno, libero..."

Greta gli ha consigliato di viversi questo rapporto con l'ex in maniera tranquilla, senza troppe aspettative e Varrese ha concordato con lei:

"Se razionalizzo la cosa, mi spaventa, ma alla fine con lei mi sento tranquillo, lei mi migliora, mi rasserena."

