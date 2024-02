Grande Fratello, Massimiliano Varrese stanco delle continue liti: "Mi ha fatto male, ho capito che..." (VIDEO)

Gossip TV

Massimiliano Varrese si sfoga con Marco Maddaloni riguardo le dinamiche del Gf.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 19 febbraio 2024 in prima serata su Canale 5. Intanto, nella Casa di Cinecittà, i concorrenti Massimiliano Varrese e Marco Maddaloni si sono confrontati sulla loro volontà di volersi vivere la loro esperienza con più leggerezza.

Lo sfogo di Varrese

Tempo di bilanci e riflessioni per i concorrenti del Grande Fratello. Tra tutti Massimiliano Varrese, che si è detto stanco delle continue discussioni che animano la Casa di Cinecittà. Parlando con Marco Maddaloni, l'attore ha ammesso di avere un carattere molto forte e istintivo, che spesso lo ha portato a scontrarsi con alcuni concorrenti, ma di sentire il bisogno di mettere un punto definitivo alle tensioni e dare più spazio all'unione:

Non vale più la pena di perdere energie...ho cercato di ragionare con l'invito però quando vedo che non c'è una risposta dico "chi me lo fa fare"..Sai che ti dico Marco? La cosa che stava funzionando era proprio non rispondere più a nulla, ritornare indietro mi ha fatto male. Mi sono reso conto che continuare a fare questo gioco di guardie e ladri non porta da nessuna parte, anzi si rischia di fare una regressione...

Io ho pensato "ma cosa ca**o sto combinando, ma cosa sto insegnando e trasmettendo", mi è proprio dispiaciuto vedere quelle cose, sono andato a letto dispiaciuto per tutto e tutti - ha continuato Varrese - Qua se ognuno di noi la smette allora abbiamo capito qualcosa.

