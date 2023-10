Grande Fratello, Massimiliano Varrese sta escogitando un piano contro Beatrice Luzzi: "Succede un casino, cade la casa"

Gossip TV

L'attore romano ha in mente un piano per far crollare Beatrice e smascherala agli occhi di tutti i coinquilini del Grande Fratello.

Dopo il ritiro di Heidi Baci al Grande Fratello, tutte le attenzioni di Massimiliano Varrese sono concentrate sulla sua acerrima nemica, Beatrice Luzzi.

Grande Fratello, Massimiliano ha in mente uno piano strategico contro Beatrice

Proprio in occasione dell'addio della gieffina, l'attrice sembrava essersi riappacificata con Massimiliano ma la tregua è durata poco. Varrese è convinto che Beatrice stia recitando una parte e si è detto anche sicuro che lei nutra dei sentimenti nei suoi confronti ma di non poterli esternare in quanto "fondamentalmente, ha un odio inconscio per la figura maschile".

Ma non è finita perché convinto di ciò è intenzionato a farla cadere in una trappola architettata a dovere. Massimiliano ne ha parlato con Ciro, Rosy e Anita. Petrone ne è al corrente e ha già informato che qualora si potesse mettere in atto, esploderà un bomba:

“Se lo fai succede un casino fra. Cosa? Cade la casa. Il protagonista di questa cosa? Ragazze al centro c’è Max. Se lui arriva fino alla fine che la porta a fare una cosa del genere e poi la molla e le dice… Mamma mia succede un casino veramente. Io non posso dirlo è una cosa pensata da lui. Non lo sto inventando è verissimo. Quando succederà direte ‘Massi che hai combinato’. Non posso dire chi è l’altra persona coinvolta”.

“Non lo posso dire per il momento, adesso lo sa solo Ciro. Ve ne accorgerete nelle prossime settimane. Però se accadrà vi dirò ‘ve l’avevo detto‘ ha affermato Varrese parlando con Anita e Rosy ma quest'ultima sembra aver già capito: "Oddio ho capito! No, adesso è tutto chiaro. Volete vedere che ho capito? Il piano è tra lui e un’altra persona, lui che poi smaschera tutto e dirà ‘io ve l’avevo detto’. Max vuole fare V per Vendetta. Max e Bea“.

Queste confidenze "segrete" dette davanti alla telecamera del Grande Fratello potranno presto essere svelate dal conduttore e quindi la Luzzi potrebbe essere già messa in guardia ancor prima che Massimiliano possa attuare il suo strategico piano.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.