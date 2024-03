Grande Fratello, Massimiliano Varrese manda un messaggio a Monia La Ferrara

Gossip TV

L'attore romano Massimiliano Varrese è tornato a parlare della sua ex fidanzata ed compagna d'avventura al Grande Fratello, l'ex hostess siciliana, Monia La Ferrara. Varrese, in vista della finale del reality ha voluto condividere un pensiero nei confronti della sua ex compagna:

"Mi raccomando Monia, non farti condizionare dalle chiacchiere e dalle cattiverie. Usa la testa come fai sempre, perché forse di cattiverie ne leggerai tante su di me e su di te. Però io e te sappiamo, ok?"

Massimiliano Varrese invia un messaggio a Monia La Ferrera pic.twitter.com/mZJc9oWROs — disagiotv (@disagio_tv) March 6, 2024

Monia, che nel mentre si è fidanzata con il fratello di Greta Rossetti, Joseph Rossetti, intervistata di recente da Comingsoon.it parlando di Massimiliano ha dichiarato:

"15 anni sono più di mezza vita, le persone cambiano. Più che ritrovarci è stato un incontrarci come persone oramai adulte e mature, con esperienze che hanno segnato la nostra vita. Ci siamo raccontati, confrontandoci, consigliandoci su tutto ciò che è ci è accaduto negli anni passati. Auspico possa esserci, come c’è sempre stato, un rapporto di stima e correttezza reciproca, appunto, da persone adulte e mature quali siamo oggi."

Con Josh è stato un colpo di fulmine inaspettato. Ci siamo incrociati nel corridoio dell'albergo la notte che sono uscita. Quella sera stessa siamo rimasti giù nella hall a parlare di tutto fino alle 5 del mattino. Greta mi parlava molto di lui all’interno della casa dicendomi che sarebbe stato il mio tipo e io il suo. Ma non avendolo mai visto non riuscivo a idealizzare. E, invece, con stupore posso dire che Greta aveva ragione: Josh è una persona molto protettiva, presente, attenta ai dettagli. Dico sempre anche a lui che mi tratta come una principessa e così è. Non esiste un giorno da quando lo conosco che non mi stupisca. È una persona che dà valore alla famiglia, al rispetto, che è presente nella mia vita quotidianamente, che è disposta a stare al mio fianco nonostante tutto. È una bella storia.

