Grande Fratello, intervista esclusiva a Monia La Ferrera: "Al GF per ritrovare la mia libertà e leggerezza"

Monia La Ferrera ha raccontato in un'intervista esclusiva a Comingsoon.it tutte le emozioni vissute nella Casa del Gf.

Abbiamo intervistato in esclusiva Monia La Ferrera, una delle protagoniste dell'attuale edizione del Grande Fratello. La sua esperienza nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è durata poco, ma le ha permesso di mettersi in gioco, vivendo un'esperienza unica e indimenticabile.

Monia La Ferrera si è raccontata in esclusiva a ComingSoon.it, svelando le emozioni provate nella Casa di Cinecittà, l'amicizia che la lega a Greta Rossetti, i suoi progetti futuri, l'amore per Josh Rossetti e, infine, ha rivelato chi, secondo lei, vincerà questa edizione del GF!

Grande Fratello, intervista eslusiva a Monia La Ferrera: "Su Josh e me aveva ragione Greta. Chi vincerà il GF? Spero una donna!"

Com'è stata l'esperienza al Gf?

L’esperienza al GF è stata unica, la mia paura più grande era farmi accettare da persone che comunque già condividevano la Casa da parecchio tempo, quindi, parliamo di un gruppo molto compatto, ma mi hanno accattata sin da subito, facendomi sentire parte integrante di esso.

Era come l'avevi immaginato?

Sì, all’inizio è strano, ti senti spaesata come se stessi vivendo in un’altra realtà, un altro mondo, quando, invece, dopo un paio di settimane ho preso consapevolezza del fatto che ero lì, all’interno di una bolla dove ci si confronta su tutte le tematiche, sulle realtà che pensavi fossero lontane da te, con persone diverse da te, prendi consapevolezza che, al contrario di quanto si possa pensare, ci sono tante cose in comune e ti rendi conto di quanto fortunata sono stata.

Cosa ti ha spinto a partecipare?

La voglia di liberarmi un po’ da tutto il peso che mi sono portata per anni. Sono diventata mamma giovane, lontano dalla mia terra, quindi, dalla mia famiglia, amici, cultura e questo mi ha dato un peso sulle spalle non indifferente. Ho messo da parte la mia vita per dedicarla alla famiglia che volevo fortemente, ho rinunciato alla carriera per poi riprenderla in tarda età, insomma, avevo bisogno di vivere quella leggerezza che mi era mancata.

Se tornassi indietro faresti qualcosa in maniera diversa?

Sì, sicuramente mi concentrerei di più su me stessa, senza guardare sempre al bisogno degli altri da mettere in primo piano rispetto al mio. Avrei voluto mettermi in gioco di più, ma, purtroppo, il tempo a disposizione non è stato sufficiente.

Cosa ti piacerebbe fare dopo il Gf?

Dopo il Gf mi piacerebbe, come ho sempre detto, anche lì dentro, aprire un hotel in Sicilia, valorizzare il mio territorio. Mentre in ambito artistico, sto iniziando a studiare per poi chissà entrare nel mondo del cinema.

Nella casa ti sei avvicinata molto a Greta Rossetti, cercando di incoraggiarla a viversi il sul percorso al Gf in maniera indipendente, non soltanto legata al triangolo Perla-Mirko. Pensi che Greta abbia seguito il tuo consiglio? E cosa ne pensi delle critiche che le stanno rivolgendo, dentro e fuori la casa, sul suo rapporto con Sergio D'Ottavi e Vittorio Menozzi?

Il mio rapporto con Greta è nato in maniera molto naturale, nonostante abbiamo due caratteri molto diversi. Lei è più riservata, più chiusa, io più estroversa, empatica. Ho capito sin da subito che era spaventata dalla situazione del triangolo “Mirko, Perla, Greta” e ho notato che lei aveva bisogno di distaccarsi da tutto ciò, aveva bisogno di ritrovare se stessa ed è quello che ha fatto e sta facendo. Credo fortemente che il rapporto con Vittorio sia di amicizia, una bella, sana e profonda amicizia. Per quanto riguarda Sergio, credo che i due si stanno studiando, giocando, stuzzicando in maniera sana, poiché molte volte Greta ha ribadito di non volere un’altra relazione mediatica, quindi, credo siano entrambi molto cauti.

Al Gf hai ritrovato anche Massimiliano Varrese: com'è stato rivederlo dopo 15 anni?

Beh, 15 anni sono più di mezza vita, le persone cambiano. Più che ritrovarci è stato un incontrarci come persone oramai adulte e mature, con esperienze che hanno segnato la nostra vita. Ci siamo raccontati, confrontandoci, consigliandoci su tutto ciò che è ci è accaduto negli anni passati.

Che tipo di rapporto pensi ci possa essere tra voi due, fuori dal Gf?

Auspico possa esserci, come c’è sempre stato, un rapporto di stima e correttezza reciproca, appunto, da persone adulte e mature quali siamo oggi.

Di solito, l'amore scoppia all'interno della Casa, tu invece l'hai trovato... Nel dietro le quinte del programma! Cosa hai pensato quando hai visto Josh?

Sicuramente che è un bel ragazzo, il tipo mediterraneo che piace a me, essendo lui mezzo napoletano mezzo siciliano.

È stato un colpo di fulmine? Cosa ti piace di più di lui e della vostra relazione?

È stato un colpo di fulmine inaspettato. Ci siamo incrociati nel corridoio dell albergo la notte che sono uscita. Quella sera stessa siamo rimasti giù nella hall a parlare di tutto fino alle 5 del mattino. Greta mi parlava molto di lui all’interno della casa dicendomi che sarebbe stato il mio tipo e io il suo. Ma non avendolo mai visto non riuscivo a idealizzare. E, invece, con stupore posso dire che Greta aveva ragione: Josh è una persona molto protettiva, presente, attenta ai dettagli. Dico sempre anche a lui che mi tratta come una principessa e così è. Non esiste un giorno da quando lo conosco che non mi stupisca. È una persona che dà valore alla famiglia, al rispetto, che è presente nella mia vita quotidianamente, che è disposta a stare al mio fianco nonostante tutto. È una bella storia.

Chi vincerà quest'edizione del Gf, secondo te?

Spero fortemente vinca una donna. La mia top list è composta da Beatrice [Luzzi ndr.], donna di grande intelligenza, classe, cultura, una donna che è per le donne. Rosy [Chin ndr.], che si è data tanto alla casa, altruista, una gran lavoratrice, una buona amica. Giuseppe [Garibaldi ndr.] anche lui come Rosy si è dato tanto alla casa, è un ragazzo umile, il ragazzo della porta accanto, quello che tutte vorrebbero come amico.

