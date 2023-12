Grande Fratello, Massimiliano Varrese di nuovo interessato alla sua ex Monia La Ferrera?

Gossip TV

Massimiliano Varrese, nella casa del GF, sembra avere di nuovo un interesse per la sua ex Monia La Ferrera. Ecco cos'è successo!

:Nella nuova edizione del Grande Fratello si sono ritrovate diverse coppie di ex: oltre a Mirko e Perla e Greta, anche Massimiliano Varrese ha rivisto la sua ex, Monia La Ferrera, entrata in una delle ultime puntate del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

GF, Massimiliano Varrese ancora interessato a Monia La Ferrera?

La Ferrera e Varrese sono stati legati 15 anni f: si erano conosciuti in aereoporto, dove Monia lavorava come assistente di volo e la storia era durata quasi un anno. Il suo arrivo nella casa del GF ha portato non poco scompiglio nell'attore. Varrese, solo qualche settimana fa, si era dichiarato pronto a ricominciare con la sua ex compagna Valentina Melis, ma sembra che rivedere la sua ex abbia riacceso in lui un diverso interesse.

Varrese si è dichiarato geloso della vicinanza tra la sua ex e Vittorio Menozzi, ma ha anche deciso di parlare a cuore aperto con lei per rivelarle alcuni retroscena sulla fine della loro relazione, visto che era stato lui a troncare il rapporto:

"Quando ti ho mandata via. Quando ti ho lasciata. No, non è normale. Sono mai stato un normale? Mi dispiace. Mi dispiace. Non è mai troppo tardi per chiedere scusa no? Sai che non è da me fare certe cose. Non è da me fare in quel modo là, lo sai. Poi ci riflettevo stamattina. Sei l’unica storia che ho lasciato io. Mi hanno sempre mollato, hai visto? Magari è stata protezione anche per te. Da tutto quello che sarebbe successo poi. Tu non dimenticare mai quello che vedo oltre. Te lo ricordi questo sì? Ecco stessa cosa si è amplificata alla centesima percentuale e su. Ci sono a volte delle battaglie che vanno combattute"

Monia La Ferrera ha accettato in maniera signorile le scuse di Varrese e ha concordato che non si sono lasciati per motivi gravi, altrimenti non ne avrebbero potuto parlare con così tanta tranquillità. Varrese ha proseguito, ricordando quanto amasse scherzare con lei:

"Io e te stavamo da paura, te lo ricordi? C’è mai stato un problema fra me e te? Ci vedevamo sempre. Stavamo sempre a scherzare, a ridere, a giocare. Non abbiamo mai litigato io e te."

L'interesse per la sua ex è stato palesato da Varrese anche all'attrice Beatrice Luzzi, alla quale il gieffino ha condifato che è stato davvero strano rivedere Monia dopo 14 anni. L'attore ha dichiarato che tra loro non c'erano problemi, erano felici ed è stato come ritrovarla dopo un giorno:

"È come se fosse passato un giorno. È stata una bellissima storia la nostra. Andava liscia, leggera, siamo andati a convivere subito. Siamo stati quasi un anno insieme. Ma proprio a casa, in famiglia io e lei. Sì seria. Ma era quel periodo subito dopo la morte di zio."

Poi, Massimiliano Varrese ha confessato di provare qualcosa di strano per la nuova arrivata e che per un attimo non ha pensato a Valentina Melis e alla figlia Mia che lo aspetta fuori dalla trasmissione:

"Cosa sento? Non lo so. Cioè l’altro giorno mi ha dato fastidio che per il fatto che è arrivata lei non ho pensato a Valentina e a Mia. Sono molto sereno. Sto osservando. Comunque mi ritrovo… aveva 20 anni lei. Io ne avevo 30. Adesso ne ha 35, è una donna, con due figli. Ha vissuto all’estero. Una situazione tosta. È sempre uguale! È proprio uguale! Da una parte forse mi aiuta anche a capire la mia situazione con Valentina fuori. Perché comunque è una ricapitolazione pazzesca. 14 anni sono passati, mica un giorno. Monia è l’unica storia che io ho allontanato per difesa. Per non far soffrire nemmeno lei. Cioè lei 20 anni arrivava da un paese della Sicilia, lo show business in quel momento era… la gente mi stava addosso. Con il fatto che mi stavo tirando indietro… per lei era troppo. Questa cosa mi ha dato fastidio. Non lo so. È tutto strano"

Scopri le ultime news su Grande Fratello