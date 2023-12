Grande Fratello, Massimiliano Varrese: confessione shock su Beatrice Luzzi. Ma lei frena: "Non è una buona idea..." [VIDEO]

Gossip TV

Nella casa del GF, Massimiliano Varrese si è lasciato andare a una confessione su Beatrice Luzzi, ma è stato prontamente richiamato dalla gieffina. Ecco cosa è successo!

Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi si sono dichiarati guerra dai primi giorni all'interno della Casa del Grande Fratello. Tuttavia, dopo diversi avvenimenti, tra cui l'abbandono di Heidi Baci e la rottura con Giuseppe Garibaldi, i due attori hanno seppellito l'ascia di guerra e sono diventati alleati e complici. Ma tra loro c'è forse anche altro?

GF, Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi amanti? Lei gela il gieffinino dopo una confessione shock

Nel corso della giornata di oggi, lunedì 4 dicembre, Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi hanno discusso su come il loro rapporto si è evoluto e l'attrice non ha saputo nascondere che, nonostante abbia lasciato andare il risentimento per il coinquilino, non ha peràò del tutto dimenticato come l'ha fatta sentire:

"Io ho lasciato andare mentalmente ma dentro di me il dolore c’è. Non sai come mi hai combinato. Non sai quante volte ho camminato tenendo lo sguardo basso per paura che se incrociavo il tuo mi dicevi qualcosa."

Varrese, tuttavia, ha rivelato alla gieffina di vederla sotto una luce completamente diversa e l'ha invitata a non esagerare con le parole:

"La differenza è che tu non lasci andare. Io ho resettato tutto, ti vedo completamente un’altra persona. Non ho fatto tutto io. Prenditi le tue responsabilità, riflettici. Stai esagerando. Andiamo oltre.Secondo me io a volte sono stato attratto da te, soprattutto quando abbiamo iniziato a conoscerci. Attratto perché sei comunque una donna che attrae se uno ti guarda in un altro modo. Secondo te avremmo potuto avere una storia qua dentro io e te?"

Beatrice tuttavia ha frenato l'interesse del coinquilino, rivelando che, anche se c'era un'attrazione tra loro, era evidente anche che appartenessero a due generazioni diverse:

"Avremmo bloccato tutto, avremmo diviso due generazioni. Saremmo stati troppo forti, non ci sarebbero state dinamiche, intendo di gruppo non di gioco. Se metti noi due da una parte e i piccoli dall’altra restavano separate le fazioni."

