Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti ripresa dagli autori del reality: "Mi hanno detto che..."

La concorrente Mariavittoria Minghetti ha svelato ai suoi compagni di avventura di essere stata rimproverata dagli autori del Grande Fratello per il comportamento assunto nei confronti di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Il ritorno di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ha spaccato a metà la Casa del Grande Fratello. Tra coloro che non hanno apprezzato il comportamento assunto dalle neo coppia c'è Mariavittoria Minghetti, che si è schierata apertamente e duramente contro i due concorrenti.

La rivelazione di Mariavittoria Minghetti

Negli ultimi giorni Mariavittoria Minghetti si è resa protagonista di un'accesa lite nella Casa con Lorenzo Spolverato in cui sono volate offese e pesanti accuse. Lite che ha destabilizzato la diretta interessata. Stando a quanto riportato da Biccy, infatti, la concorrente della nuova edizione del Grande Fratello pare che abbia chiesto dei consigli in Confessionale e che gli autori (o la psicologa) del reality show le abbiano detto di aver esagerato con i modi.

Parlando con Amanda Lecciso ed Enzo Paolo Turchi, che nelle ultime ore ha puntato il dito contro gli "Shailenzo" e la giovane coppia reduce dall'ultima edizione di Temptation Island, Mariavittoria ha rivelato di essere stata ripresa dagli autori del Gf per il comportamento assunto nei confronti prima di Shaila e poi di Lorenzo:

Mi è stato detto che ho esagerato nei modi. Così mi è stato detto. Quindi io penso e rifletto che forse ho esagerato, in cosa ho esagerato. Forse potevo evitare qualcosa. E quindi ho ragionato, ma tutto qua.

La nuova strategia di Mariavittoria

MariaVittoria Minghetti ha ascoltato con attenzione i consigli che le sono stati dati nel Confessione circa i suoi modi, ma ha ribadito di non aver cambiato assolutamente idea su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La concorrente del Grande Fratello ha dichiarato che non continuerà a parlare così spesso dei suoi compagni di avventura, ma di non credere a nessuno dei due: "Non credo nemmeno a lui, spero da fuori vedano tutto". Ci riuscirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda lunedì 11 novembre 2024 in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che questa settimana al televoto c'è proprio Mariavittoria insieme a Shaila e Clayton.

