Grande Fratello, Alfonso D'Apice affronta Federica Petagna e svela: "Ecco perché sono entrato nella Casa"

I due nuovi concorrenti del Grande Fratello, Federica Petagna e Alfonso D'Apice, ripercorrono quanto accaduto tra di loro negli ultimi mesi e commentano la fine della loro lunga storia d'amore.

Federica Petagna e Alfonso D'Apice si sono resi protagonisti di un sincero confronto nella Casa del Grande Fratello. Per i due ex volti di Temptation Island è arrivato il momento di ripercorrere insieme quanto accaduto nel corso degli ultimi mesi e parlare, a mente lucida, della fine della loro lunga storia d'amore.

Alfonso e Federica a confronto

Tempo di bilanci per Alfonso D'Apice e Federica Petagna al Grande Fratello. I due amati e seguiti protagonisti dell'ultima stagione di Temptation Island hanno deciso di confrontarsi ricordando la loro intensa esperienza nel docu-reality delle tentazioni di Canale 5 ed esponendo le preoccupazioni e le sensazioni che entrambi hanno provato nel corso di quelle settimane.

"Io sono entrato con un obiettivo: risolvere i miei problemi con Federica" ha confessato Alfonso rivelando il vero motivo che l'ha spinto a entrare nella Casa del Gf. Il giovane campano, però, non ha perso l'occasione di lanciare una frecciatina alla sua ex, che dopo la rottura si è subito consolata con il tentatore Stefano Tediosi "Io non mi sarei fidanzato dopo dieci giorni". Una frecciatina che ha infastidito, e non poco, la ragazza: "Tu non sei andato avanti? Ognuno si sta facendo la sua vita". Con fare misterioso, però, lui non ha lasciato trapelare alcun tipo di informazione.

Interpellati da Pamela Petrarolo, che ha voluto approfondire la loro situazione sentimentale, Federica ha confessato di aver lasciato Alfonso da circa due mesi e non per colpa di Stefano, mentre lui ha ammesso di aver preso le distanze non appena ha intrapreso il percorso a Temptation Island. Il ragazzo è infatti convinto che la sua ex fidanzata non sia stata chiara nei suoi comportamenti.

La verità di Alfonso

L'ingresso di Alfonso D'Apice al Grande Fratello ha senza ombra di dubbio destabilizzato Federica Petagna, che pensava di intraprendere questa esperienza televisiva da sola e senza essere condizionata da nessuno. E di questo il ragazzo ne è consapevole! Dopo aver chiarito le loro posizioni sulla rottura, i due hanno parlato del tatuaggio fatto qualche settimana fa da Alfonso "Chi ama, ama sempre". Avendo notato un certo risentimento da parte di Federica, il concorrente ha approfittato della situazione per spiegarle il significato della frase che ha voluto incidere sul suo petto: "Tu hai frainteso. Io penso che tu mi ami ancora , ma in un modo diverso". Cosa succederà tra i due? Riusciranno a ritrovarsi prima dell'arrivo dell'ex tentatore di Temptation Island? Ricordiamo che nella prossima puntata del reality show, che andrà in onda lunedì 11 novembre 2024 su Canale 5, entrerà nella Casa come concorrente ufficiale proprio Stefano Tediosi.

