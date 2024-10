Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti contro Shaila Gatta: "Falsa! Non la sopporto, è tornata per fare il teatrino"

Gossip TV

La gieffina Mariavittoria Minghetti sbotta furiosa contro la ballerina Shaila Gatta: ecco cosa è successo nella Casa subito dopo la diretta del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Shaila Gatta è finita nel mirino di Mariavittoria Minghetti nella Casa del Grande Fratello. Subito dopo la puntata, la giovane concorrente si è scagliata furiosa contro l'ex velina di Striscia la Notizia, accusandola di essere falsa e di aver messo in atto un vero e proprio teatrino con Lorenzo Spolverato.

Mariavittoria furiosa contro Shaila

Il ritorno di Shaila Gatta in Italia ha letteralmente stravolto le dinamiche nella Casa del Grande Fratello. Dopo Javier Martinez, anche Mariavittoria Minghetti ha puntato il dito contro la giovane ballerina, dandole della falsa e della st***za. Parlando con le sue amiche Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso subito dopo la puntata del reality show di Canale 5, la concorrente si è lasciata andare a un duro sfogo in cui ha dichiarato:

Prende in giro tutti e fa i teatrini. Poteva restare a Madrid! Ora è tornata Shaila che si fa il suo gioco, il suo Shaila e Lollo show, il suo teatro. Quell’altra str**za è tornata e mi ha nominato. Io quella non la posso sopportare. Poi era immune e non si poteva nominare. Ma come fa Lorenzo a starci? Solo perché è bella? Io non capisco come fa. Io la vedo così finta. Non la riesco a vedere vera. Mi dà anche fastidio che è tornata. Quello si prenderà uno di quei pali in faccia a 200 all’ora. Lei lo prende in giro non è innamorata.

Non contenta, Mariavittoria si è sfogata anche con Javier che, come riportato da Biccy, ha colto l'occasione per rivelarle una cosa che Shaila gli ha confessato sotto le coperte senza microfoni. Rivelazione che ha fatto letteralmente infuriare la Minghetti, che ha promesso di affrontare l'argomento nella Casa nei prossimi giorni:

Shaila ha detto che sono una Z perché secondo lei io ci provavo con Javier, me l’ha detto lui. Ho una visione ben specifica di Shaila. L’ho sempre detto. Lei qua fuori in Casa ha una maschera, la vera Shaila esce sotto le coperte. Parla come un libro stampato, è tutta finta dalla prima all’ultima parola, fa tanto la paladina delle donne e poi dà della Z a un’altra donna.

La confessione shock di Javier su Shaila

La puntata di ieri del Grande Fratello è stata molto difficile per Shaila Gatta, che ha dovuto parlare dei suoi sentimenti, giustificandosi per i comportamenti intimi avuti con Javier Martinez. A complicare le cose è stato poi l'argentino che, subito dopo la diretta, si è lasciato andare a una confessione choc. Stando alle parole dell'ex tentatore di Temptation Island, la ballerina pensava che al concorrente milanese piacessero i maschi. Come reagirà Lorenzo? La situazione per Shaila inizia a complicarsi davvero!

