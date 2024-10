Grande Fratello, Maria Vittoria Minghetti tuona contro Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: "Avete perso credibilità"

Gossip TV

Dopo il ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al GF e la scoperta della loro relazione, Maria Vittoria Minghetti ha tuonato contro di loro. Ecco cosa è successo!

Il ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello ha portato un certo scompiglio nelle dinamiche tra gli inquilini. Oltre alla delusione manifestata da Javier Martinez e Helena Prestes per il comportamento degli Shailenzo al Gran Hermano, anche altri gieffini hanno espresso le loro perplessità e fastidio per l'atteggiamento dell'ex velina e del modello milanese. Tra questi, anche Maria Vittoria Minghetti, che non ha mancato di tuonare contro Shaila e Lorenzo, accusandoli di non avere più credibilità.

Grande Fratello, Maria Vittoria Minghetti tuona contro Lorenzo e Shaila: "Avete perso di credibilità"

Nella puntata del GF di lunedì, 28 ottobre 2024, Lorenzo e Shaila hanno fatto ritorno nella Casa del GF dopo una settimana di permanenza al Gran Hermano. La coppia è stata accolta da sentimenti contrastanti, perché gli altri inquilini hanno finalmente compreso che entrambi i gieffini hanno giocato e che non sono più credibili. La prima ad accusare pubblicamente il modello è Maria Vittoria Minghetti: chiacchierando con Lorenzo, Jessica Morlacchi e altri coinquilini, Maria Vittoria esordisce dicendo che se lui è contento, lo sono anche loro, ma che Spolverato deve ricordarsi che partecipa al GF come singolo e non come coppia.

Lorenzo ribatte che oltre al sentimento per Shaila, lui ha instaurato anche altri legami molto importanti, ma Maria Vittoria non è d'accordo e accusa il modello e l'ex velina di "aver perso un po' di credibilità". Secondo la dottoressa, che non ha molto in simpatia Shaila, è oramai chiaro che hanno giocato e che sanno benissimo entrambi che come coppia sono molto più forti:

"Ovvio che penso che abbiate giocato, state da un mese a fare questo gioco, sembra il flipper. Io che ne so che il sentimento è vero?!"

Tuttavia, Lorenzo continua a ribadire la totale innocenza dei sentimenti che lui e Shaila provano l'uno per l'altra e che continua a vivere il suo percorso nella Casa come singolo e non come individuo in coppia con l'ex velina.

GF, ecco cosa ha detto Maria Vittoria contro Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: "Non credo al vostro amore"

Grande Fratello, Maria Vittoria contro Shaila: volano stracci tra le due

L'antipatia di Shaila per Maria Vittoria sembra oramai impossibile da contenere. Dopo il ritorno della velina al GF e la delusione per aver scoperto della relazione tra l'ex velina e Spolverato, Javier Martinez ha deciso di rivelare ciò che Shaila gli diceva sulla dottoressa romana e ha riportato a Maria Vitoria diverse conversazioni che sono avvenute tra lui e Gatta nel cuore della notte. Javier ha così raccontato che Shaila avrebbe apertamente insultato Maria Vittoria, appellandola con termini piuttosto forti. Allibita da quanto ascoltato, Maria Vittoria ha poi parlato con Jessica Morlacchi, raccontandole della conversazione con Javier: "Shaila ha detto che sono una z****** perché secondo lei io ci provavo con Javier, me l’ha detto lui". La concorrente ha poi svelato cosa ha sempre pensato di Shaila e quanto la ritenga una persona falsa e costruita.

Secondo Maria Vittoria, infatti, Shaila si è costruita un personaggio e sta portando avanti questa recita, anche con Lorenzo, che non ha ancora realizzato nulla. La gieffina si è poi lasciata andare a diverse esternazioni sull'ex velina, ammettendo senza tanti giri di parole di non tollerare più il suo comportamento. Maria Vittoria si è anche chiesta come facesse Lorenzo a stare con lei e ha concluso che deve essere per la sua bellezza, perché è evidente che non è sincera:

"Non mi piace, ve lo ripeto mille volte. Io non la posso sopportare e ti dico la verità, mi dà anche fastidio che è tornata. Non la posso soffrire. Lorenzo si prenderà un mega palo in faccia, lei lo prende in giro, non è innamorata"

Scopri le ultime news su Grande Fratello