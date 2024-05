Grande Fratello, Marco Maddaloni su Beatrice Luzzi: "È stata la mattatrice dall'inizio alla fine del reality"

Gossip TV

Marco Maddaloni ricorda la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello e rompe il silenzio sulla sua ormai ex compagna di gioco, Beatrice Luzzi.

Marco Maddaloni è stato uno dei protagonisti più apprezzati dell'ultima edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare Perla Vatiero. Ospite nella trasmissione radiofonica Non succederà più, il judoka ha ricordato la sua intensa esperienza nella Casa di Cinecittà e rotto il silenzio sulla sua ormai ex compagna di gioco, Beatrice Luzzi.

Maddaloni e le parole su Beatrice Luzzi

A distanza di alcuni mesi dalla fine del Grande Fratello, Marco Maddaloni è tornato a parlare della sua esperienza nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Esperienza che ha avuto un finale un pò amaro. Per chi non lo sapesse, l'ex gieffino ha deciso di abbandonare il gioco per stare vicino alla sua famiglia dopo il lutto del suocero. Intervistato da Giada Di Miceli, Marco ha confessato:

Sapevo che prima o poi dopo L’Isola dei Famosi mi sarebbe toccato anche il Gf. Un’esperienza nuova, bella, con una chiusura un po’ amara, ma fa parte della vita. Se potevo arrivare fra i vincitori? A quel punto del percorso, la vittoria era l’ultimo dei miei pensieri. Avevo conosciuto molti giovani che mi ricordavano un po’ quando io avevo iniziato a muovere i primi passi in televisione. Pensare di vincere a discapito loro mi diventava anche un po’ contraddittorio per via di quello che faccio con la mia famiglia. Io aiuto i giovani dalla mattina alla sera. Pensare di vincere un reality a discapito loro un po’ mi sembrava strano. Vincere un reality non cambia la vita a nessuno. Quello è un percorso...

Magari avrei potuto stringere i denti e farmi gli ultimi 20 giorni. Il fatto è che io volevo stare accanto a mia moglie. Quello è un dolore che tu non dimenticherai mai più. Per quanto mi riguarda io dovevo stare accanto a mia moglie come devo starci ancora. Scherziamo, usciamo, ci divertiamo, però ci sono quei momenti di silenzio che nessuno riesce a vedere tranne chi veramente con quella persona ci ha condiviso 15 anni e sa che dietro a quel sorriso c’è tanta tristezza. Io in quel momento non potevo trovarmi in un altro posto.

Ricordando la sua esperienza al Gf, Maddaloni non ha potuto non parlare di Beatrice Luzzi, per molti la vincitrice morale dell'ultima edizione della trasmissione. L'attrice, infatti, si è resa protagonista di tutte le dinamiche del gioco dal primo all'ultimo giorno:

Beatrice è stato il personaggio. È stata la mattatrice dall’inizio fino alla fine. Un personaggio per quanto riguarda il reality stupendo. Ha dato tanto al reality alle dinamiche del gioco. Sempre in prima linea, ha dovuto affrontare anche lei un lutto. Lei si è entrata, ognuno affronta il lutto in maniera personale. Magari lei aveva bisogno di stare in compagnia, di continuare un percorso con il padre ancora vivo. Rispetto la sua scelta. Beatrice è una donna ben acculturata. Lei sa portare avanti le sue idee.

Il percorso nella Casa di Cinecittà di Beatrice è stato segnato anche dal rapporto travagliato con Giuseppe Garibaldi. Sulla loro situazione sentimentale, però, Marco ha preferito non sbilanciarsi più di tanto:

Lieto fine con Giuseppe Garibaldi? Io guardo il mio orticello. Finché stavo in Casa e Alfonso chiedeva un giudizio, lo davo perché dovevo darlo. Non sono cose che mi interessano. Ma non perché è lei. Di mio sono una persona che guarda la mia famiglia, il mio lavoro i miei obiettivi. Non guardo mai gli altri.

Maddaloni pronto a tornare al Gf? Parla lui!

Dopo essersi sbilanciato su Beatrice, che durante una recente intervista rilasciata a Giulia Salemi aveva chiarito una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Giuseppe, Maddaloni ha parlato di un suo possibile ritorno al Gf. A tal proposito, lo sportivo sembra avere le idee molto chiare:

Non credo. Da atleta non sono uno che ha la forza di abbandonare. Con il mio tipo di carattere andrebbe a finire che devo restare sette mesi. Non ce la faccio a stare lontano dai miei figli. É stato brutto. É tosta. Però mai dire mai. Anche perché come ho sempre detto in quella Casa, è lavoro. E se uno ha un’esigenza bisogna andare a lavorare.

