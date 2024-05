Gf Vip, Sophie Codegoni e il compleanno figlia: la sorella di Alessandro Basciano: "Né io né la mia famiglia invitati"

Gossip TV

La figlia dell'ex gieffina del Grande Fratello Vip ex tronista di Uomini e Donne compie un anno: la sorella di di Alessandro Basciano, Giorgia Nicole al veleno.

Oggi, la figlia di Sophie Codegoni e di Alessandro Basciano, Céline Blu compie un anno. Un anno in cui tra i due ex partecipanti della sesta edizione del Grande Fratello Vip in cui si sono conosciuti e innamorati, è avvenuta una rottura improvvisa con accuse e recriminazioni reciproche.

Grande Fratello Vip, la sorella di Basciano tuona sui social

Dopo un inizio segnato da gioia e felicità per la nascita della piccola, Alessandro e Sophie si sono trovati al centro di una tempesta sentimentale, che li ha portati a separarsi in modo turbolento. Accuse reciproche di tradimento e comportamenti psicologicamente violenti hanno trasformato il loro rapporto in un campo di battaglia, con scintille che hanno infiammato sia il piccolo schermo che i social media.

Tuttavia, proprio quando sembrava che la loro storia fosse giunta al capolinea, un'improvvisa svolta ha riportato insieme la coppia. Nonostante non abbiano fatto un annuncio ufficiale, varie foto scattate dai paparazzi e segnalazioni hanno confermato inequivocabilmente il loro ritorno di fiamma. Ma la pace ritrovata è stata disturbata da un'inattesa polemica. La sorella di Basciano, Giorgia Nicole, già nota per il suo intervento durante la rottura tra Sophie e suo fratello, ha scatenato nuove controversie nel giorno del compleanno di Céline Blu. Attraverso una Story su Instagram, ha espresso il suo disappunto per non essere stata invitata alla festa di compleanno della nipotina, aggiungendo tensione al già delicato equilibrio familiare.

"Tanti auguri piccolina di Zia - ha scritto la sorella di Basciano - Anche se ti ho visto solo quando eri piccina e né io né la mia famiglia siamo stati invitati al tuo primo compleanno. Sarai sempre nel mio cuore".

Il messaggio pubblico di Giorgia Nicole, sebbene motivato dall'affetto per la nipote ha suscitato reazioni contrastanti, mettendo in evidenza le complessità delle relazioni familiari e i sentimenti ancora vivi tra i vari membri della famiglia. In un momento in cui Alessandro e Sophie stanno cercando di ricostruire il legame familiare, le parole su Instagram della sorella dell'ex gieffino non aiuterà certo per clima disteso intorno al loro. Al contrario, potrebbe creare ulteriori ostacoli nel cammino verso la riconciliazione.