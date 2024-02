Grande Fratello, Marco Maddaloni sempre più in crisi: "Voglio uscire di qui..."

Gossip TV

Al Grande Fratello, l'insofferenza di Marco Maddaloni è aumentata al punto che il concorrente vorrebbe abbandonare la casa...

Al Grande Fratello le tensioni tra i gieffini aumentano e c'è chi non riesce più a sopportare le dinamiche che si sono create nella casa di Cinecittà: lo scorso lunedì, nella puntata andata in onda su Canale5, Fiordaliso ha deciso di abbandonare il reality condotto da Alfonso Signorini e sembra che anche un altro concorrente potrebbe presto seguire il suo esempio...

GF, Marco Maddaloni sempre più in crisi: "Voglio uscire da qui"

Stiamo parlando di Marco Maddaloni: il judoka, infatti, nelle scorse ore ha confessato a Massimiliano Varrese di non riuscire più a tollerare le dinamiche della casa e di iniziare a sentire sempre di più la mancanza della moglie Romina, che in un'occasione era intervenuta sui social per difenderlo.

Al giefifno, Maddaloni ha dichiarato:

"Io sono deciso, ma l'unica cosa è sempre quella. Certo che mi faccio due conti. Infatti, adesso devo capire Fiordaliso come ha fatto. Con tutto il bene, io glielo dico. Se l'è fatto tagliare [il contratto]?"

Nelle prossime settimane, infatti, diversi contratti dei gieffini andranno in scadenza e Maddaloni potrebbe essere uno di quelli che non deciderà di rinnovare la permanenza nella casa. Sarà davvero così? Non ci resta che scoprirlo!

