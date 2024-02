Grande Fratello, Marco Maddaloni lascia momentaneamente la Casa e Paolo Masella svela perché

Gossip TV

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello su Canale 5, Marco Maddaloni lascia la casa. Ecco cosa ha rivelato Paolo Masella sull’uscita del gieffino.

Dopo la fine della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera su Canale 5, Marco Maddaloni è entrato in confessionale ed è improvvisamente sparito, mettendo tutti in allarme. Immediato il comunicato della redazione del reality show condotto da Alfonso Signorini, ma cosa è successo? Paolo Masella svela la verità sul judoka.

Grande Fratello, Marco Maddaloni lascia la casa: cosa è successo?

Puntata densa di emozioni quella del Grande Fratello andata in onda poche ore fa su Canale 5. Interrogato da Alfonso Signorini, Marco Maddaloni ha ammesso di iniziare a non sopportare più la reclusione forzata nella casa di Cinecittà, chiedendo informazioni sulla Finale e ammettendo che il tempo stenta a trascorrere negli ultimi giorni, rendendolo particolarmente cupo. Dopo queste dichiarazioni, una volta conclusa la diretta, Maddaloni è entrato in confessionale e gli inquilini del Gf si sono accorti che non è più uscito. In un momento di estrema agitazione, tutti hanno iniziato a fare due più due e capire che Marco ha lasciato la casa, fatto che al pubblico è stato ratificato attraverso il consueto comunicato sui social che recita: “Marco Maddaloni lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali”.

I concorrenti del Grande Fratello si sono mostrati allarmati, soprattutto alla luce del discorso del judoka sulla volontà di concludere al più presto la sua avventura nel reality show. Anita Olivieri, sulla quale Giuseppe Garibaldi ha fatto chiarezza una volta per tutte, ha ammesso invece di essere invidiosa del fatto che alcuni concorrenti possano lasciare senza ripercussioni, essendo lei estremamente stanca. Ma cosa è successo a Marco? A rivelare tutta la verità è stato Paolo Masella che, parlando con Beatrice Luzzi dell’accaduto, ha ammesso come riportato da Biccy: “Voleva avere la possibilità di leggere il contratto, nulla di più. Voleva sapere informazioni sul contratto”.

Insomma, niente fuga almeno per il momento per Maddaloni ma è certo che il judoka voglia lasciare al più presto, e forse la lettura del contratto gli serviva proprio per trovare una clausola che gli permettesse di abbandonare senza penali.

