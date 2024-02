Grande Fratello, "Marco Maddaloni è un grande stratega" parla un ex naufrago! [VIDEO]

Gossip TV

Intervistato per il format GF Party, un ex naufrago ha detto la sua su Marco Maddaloni.

Marco Maddaloni è entrato al Grande Fratello ad avventura già iniziata: il judoka si è ben inserito nelle dinamiche della Casa di Cinecittà, anche se secondo Vittorio Menozzi lo ha definito un "comodino", per l'abitudine a non esporsi troppo nelle liti del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini.

GF, "Marco Maddaloni è uno stratega", l'accusa di un ex naufrago [VIDEO]

Sul gieffino il web ha un'opinione contrastante e alcune situazioni che si sono verificate nella Casa del GF, come l'accusa che si fosse comportato da bullo con Beatrice Luzzi, hanno spinto la moglie del judoka a intervenire per difendere Maddaloni. Ma, anche da un ex naufrago de L'Isola dei Famosi, Luca Vismara, che ha condiviso con il gieffino l'esperienza in Honduras, sono arrivate parole non proprio lusinghiere sul concorrente.

Vismara, infatti, è stato intervistato per il forrmat GF Party e ha dichiarato che Maddaloni è un abile stratega:

"Marco fa marco, fa il concorrente che deve arrivare e vuole arrivare in finale. Non si schiera tanto, Marco è un grande giocatore, è un bravo ragazzo, ma quello che non piace a lui e non convince mai è il fatto di non schierarsi mai nettamente. Lui ha le sue idee, perché le ha. All'Isola ce le confessava senza telecamere, ma al GF diventa più difficile per giocare perché sono ripresi h24, quindi, non può condividere le sue strategie con altri, però, è un grande stratega anche da solo e voi vedrete che se non arriverà in finale, comunque la sfiorerà, anche se non penso che vincerà Di solito, all'inizio, nessuno punta su di lui, però è quello un ruffianello che cerca di farsi amico tutti, anche dopo una litigata e così arriva in finale"

Vismara ha espresso il suo parere anche su diversi altri gieffini, come Beatrice Luzzi, definita "quella che si distingue dalla massa e porta quel pepe in più che non guasta mai". Su Vittorio Menozzi, poi, ha dichiarato che, secondo lui, potrebbe trovare un'affinità più con Luzzi che con Gret Rossetti, con cui è molto vicino nel programma condotto da Alfonso Signorini.

Scopri le ultime news su Grande Fratello