Grande Fratello, Marco Bellavia contro Massimiliano Varrese: "Violenza verbale e psicologica"

Marco Bellavia, su Twitter, si scaglia duramente contro l'attore romano che negli ultimi giorni si stare rendendo protagonista al Grande Fratello di molte uscite di cattivo gusto nei confronti di Beatrice Luzzi.

Sono molti i telespettatori e ora anche ex gieffini, a schierarsi pubblicamente contro alcuni comportamenti di Massimiliano Varrese al Grande Fratello. Già la settimana scorsa, il popolo degli internauti chiedeva a gran voce la sua squalifica per un gesto molto grave che l'attore romano ha rivolto a Beatrice e per tante esternazione di dubbio gusto.

Grande Fratello, Marco Bellavia contro Massimiliano Varrese

Varrese, nel corso della 25esima puntata, non ha subito però mai alcun provvedimento o tantomeno un rimprovero. Anzi, quando c'è stata l'occasione, Massimiliano è stato salvato spesso da Cesara Buonamici evitandogli quindi la nomination. Nelle ultime ore, dopo Alex Belli, anche un altro noto ex gieffino si è scagliato contro Varrese, affermando che mette in atto "una violenza verbale e psicologica" contro la Luzzi.

"Quando è troppo è troppo.Sono mesi che sto signore,che si vanta di essere un "guru",🤦usa violenza verbale,psicologica nei confronti di Bea #grandefratello il troppo stroppia sempre! Anche se"Bea non ha bisogno veramente di nulla e è una giocatrice pazzesca..."In sto periodo poi?" questo il cinguettio di Bellavia accompagnato da un video in cui Varrese attacca nuovamente Beatrice chiedendole di abbassare lo sguardo.

Queste alcune frasi che l'attore romano ha rivolto alla Luzzi negli ultimi giorni:

“Beatrice ha il male in corpo”. “Ragazzi chiamiamo l’esorcista”. “Ragazzi è evidente che questo soggetto abbia problemi con la figura maschile”. “Fa passare il messaggio che io sono un uomo pericoloso quando io qui dentro ho fatto molto per lei”. “Fa cose disgustose. Usa le persone per scaricare la sua sofferenza e deve fare male al prossimo. Lei è cattiva dentro è la verità“. Varrese con Garibaldi ha anche mimato il gesto di uno schiaffo.

