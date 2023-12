Grande Fratello, Massimiliano Varrese, gesto grave nei confronti Beatrice Luzzi: chiesta la squalifica

Gossip TV

Varrese si è reso protagonista di parole e di un gesto in particolare molto sgradevole: gli utenti chiedono nuovamente provvedimenti contro l'attore romano. Anche questa volta gli autori del Grande Fratello chiuderanno un occhio?

Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi dopo qualche settimana di tregua, sono tornati a scontrarsi direttamente e indirettamente con i tanti sfoghi dell'uno e dell'altra, nei confronti degli altri inquilini del Grande Fratello.

Grande Fratello, il gesto gravissimo di Massimiliano Varrese nei confronti di Beatrice Luzzi

L'attore romano, nelle ultime ore, si è reso protagonista di un gesto particolarmente forte per cui il web sta chiedendo persino la squalifica. Non è la prima volta che i telespettatori fanno notare un atteggiamento particolarmente aggressivo di Varrese nei confronti della Luzzi ma gli autori hanno sempre chiuso un occhi tanto, che si vocifera che Massimiliano goda di un trattamento di favore all'interno della Casa (l'attore ha spesso goduto anche dell'immunità da parte di Cesara Buonamici).

Tornando ai fatti, Massimiliano, ieri sera, si trovava in giardino parlando con Giuseppe Garibaldi. Entrambi si chiedevano il motivo per il quale Beatrice continua ad essere la preferita del pubblico non capacitandosene. Varrese ha quindi dichiarato:

“È sul groppone del maschio e gli vorrebbe mangiare la testa, però a volte questo non succede se trova il maschio sbagliato, tipo me. Il maschio si rigira e fa così" poco dopo ha ha fatto il gesto dello schiaffo ed è proprio questo il motivo della rivolta del web.

Dopo le notizie delle ultime settimane basate sulla violenza sulle donne, sentire certe frasi + gesti inequivocabili da Varrese all'interno del programma @GrandeFratello, fa accapponare la pelle.

Chiediamo la squalifica!#grandefratello #fuoriVarrese pic.twitter.com/KcIq0H8hUq — 𝐂𝐚𝐦𝐢🎄💛 (@camisaccount) December 9, 2023

Varrese ha usato anche parole forti e molto gravi facendo presente che Beatrice "avrebbe bisogno di un esorcista avendo il male in corpo". E non è finita qui. Vedendo parlare la Luzzi con Monia La Ferrara, la 35enne siciliana, ex fidanzata di Varrese, l'attore si è particolarmente indispettito tornando ad esprimersi in maniera molto offensiva.

“La sua tattica adesso è manipolare Monia per metterla contro di me, capisci? Mi conosce abbastanza ma io sono 14 anni che non la vedo. C’è e io non voglio discutere con Monia per quella persona lì, io con Monia non ho mai discusso in vita mia. Ci urino sopra“.

@GrandeFratello fino a che punto dovrebbe arrivare questo essere, cos'altro deve fare per convincervi di prendere dei provvedimenti?

Urinare sopra, chiamare l'esorcista etc.

ALLORA!!!#GrandeFratellopic.twitter.com/xWP8F27VLX — Francesca_Lica (@Framas_LM) December 8, 2023

