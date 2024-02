Grande Fratello, malore per Giuseppe Garibaldi: chiamata un'ambulanza e interrotta la diretta

Gossip TV

Ieri sera, al GF, Giuseppe Garibaldi è stato vittima di un malore e per soccorrerlo è stata chiamata un'ambulanza. Ecco come sta ora.

Preoccupazione ieri, al Grande Fratello: uno dei concorrenti del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini ha avuto un malore ed è stata allertata un'ambulanza per soccorrerlo. Si tratta di Giuseppe Garibaldi, che si è sentito male durante la serata e ha allarmato i gieffini.

GF, Giuseppe Garibaldi accusa un malore e viene trasportato via d'urgenza con un'ambulanza

Momenti concitati ieri sera, al GF: la Casa è stata animata dalle urla preoccupate degli inquilini, perché Giuseppe Garibaldi ha accusato un malore ed è stato necessario chiamare un'ambulanza per soccorrerlo. Durante la diretta dalla Casa, si sono sentite le grida di alcuni concorrenti che cercavano di chiamare Giuseppe, mentre Marco Maddaloni esclamava:

"Non toccategli il cuore, chiamate il GF"

Rosy Chin e Anita Olivieri si sono immediatamente attivate, mentre la regia staccava improvvisamente l'audio e poi la diretta. L'ambulanza è arrivata poco dopo, come è stato mostrato da altri video sui social. Nel frattempo, gli inquilini si sono riuniti e la loro preoccupazione era evidente: non è stato ancora divulgato alcun comunicato dal GF, ma sembra che Giuseppe sia stato trasportato all'ospedale per degli accertamenti e che stia bene.

Secondo quanto riporta Tag 24:

"Giuseppe dovrebbe rientrare a breve nella casa, quasi certamente in tempo per partecipare alla diretta di lunedì sera. Il malore accusato ieri sera infatti non sarebbe dovuto ad una patologia da curare. Tuttavia, il concorrente sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti nelle prossime ore"

