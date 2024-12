Grande Fratello, Maica Benedicto entrerà nella Casa come nuova concorrente? Spunta un'indiscrezione

Gossip TV

Maica Benedicto è stata eliminata al Gran Hermano, ma secondo una recente indiscrezione, sarà la prossima concorrente a varcare la porta rossa del nostro Grande Fratello. Ecco cosa sappiamo!

Ancora un nuovo ingresso nella Casa del Grande Fratello? Dopo i cinque concorrenti che hanno varcato la porta rossa nella puntata di lunedì 2 dicembre, potrebbe arrivare nel programma anche Maica Benedicto, ex inquilina del Gran Hermano e vecchia conoscenza di Tommaso Franchi. Secondo una recente indiscrezione, infatti, la concorrente spagnola potrebbe unirsi agli altri gieffini dell'attuale edizione della trasmissione di Canale 5.

GF, Maica Benedicto nuova concorrente? Spunta un'indiscrezione

Maica Benedicto è stata una concorrente del Gran Hermano: dopo la sua eliminazione, nei giorni scorsi, dal reality spagnolo, si è diffusa un'indiscrezione che parla di un suo possibile ingresso al GF, condotto da Alfonso Signorini. Che davvero sia possibile che Maica Benedicto possa varcare la soglia della Casa del GF?

La gieffina è stata già ospite del programma negli scorsi mesi, per una settimana, scambiandosi di posto con Lorenzo e Shaila, che erano volati al Gran Hermano. In quei pochi giorni si era avvicinata molto a Tommaso Franchi, il quale l'aveva poi raggiunta nella trasmissione spagnola. Lì, purtroppo, il gieffino aveva infranto le speranze dei fan della coppia, dichiarando che vedeva Maica solo come un'amica e che non voleva assecondare le dinamiche decise dagli autori.

Anche se per breve tempo, Maica è stata una concorrente molto amata anche dal pubblico italiano e, ora che è fuori dal Gran Hermano, si è diffusa la voce che potrebbe entrare come concorrente dell'attuale edizione del GF. A rivelarlo è un'indiscrezione riportata da una followers a Deianira Marzano. La gossippara, infatti, ha riportato nelle sue stories una segnalazione ricevuta da una fan che menzionava proprio la possibilità che Maica Benedicto entrasse nella Casa del GF:

"Buonasera Deianira dalla Spagna. Negli ultimi giorni mi sono arrivate diverse indiscrezioni sulla possibile partecipazione di Maica Benedicto al GF di quest'anno."

GF, oltre a Maica Benedicto ecco quali altri concorrenti entreranno nel programma

Oltre al possibile ingresso di Maica Benedicto nel reality show condotto da Alfonso Signorini, nei giorni scorsi sono già entrati 5 nuovi concorrenti, tra cui l'ex vippona Maria Monsè con la figlia Perla Maria. Tra le possibili nuove concorrenti ci sono altri volti già noti ai fan del GF. Parliamo di due ex vippone che hanno fatto la storia della trasmissione.

Come riportato da Davide Maggio e TvBlog, infatti, a varcare la soglia della porta rossa della Casa del Grande Fratello saranno anche Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando.

Le ultime indiscrezioni hanno anche svelato quando dovrebbero entrare nel programma: il loro ingresso sarebbe previsto per lunedì 16 dicembre. La cantante e l'attrice hanno preso parte alla quinta edizione del GFVip e hanno saputo divertire il pubblico, che ricorda con affetto quella particolare edizione del reality show.

