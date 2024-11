Grande Fratello, Luca Calvani torna da Shaila Gatta: nuova strategia dell'attore per salvarsi dal televoto?

Gossip TV

Dopo aver chiarito la sua posizione su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello, Luca Calvani decide di affrontare la ballerina e chiarire una volta per tutte i loro dissapori: "Mi manchi".

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda martedì 19 novembre 2024 su Canale 5. Tra i concorrenti al televoto anche Luca Calvani che, dopo essersi scagliato contro la coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, è tornato sui suoi passi e cercato un riavvicinamento alla ballerina.

Shaila e Luca a confronto

Faccia a faccia al Grande Fratello tra Shaila Gatta e Luca Calvani. Dopo aver ascoltato la versione di Lorenzo Spolverato sulla discussione scoppiata fra lui e la fidanzata per "colpa" di Helena Prestes, l'attore ha deciso di raggiungere l'ex velina di Striscia la Notizia per cercare di comprendere cosa stia accadendo nella Casa.

"Lo so che ora pensa che io creda a Helena e non a lui, ma non è così" ha esordito Shaila spiegando a Luca di aver avuto dei forti dubbi dopo alcune frasi ascoltate durante l'ultima diretta del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Frasi che l'hanno spinta a cercare un confronto con Helena "Lei era la persona con cui volevo risolvere, perché mi dispiaceva". Dopo aver ascoltato la versione dei fatti della ballerina, l'attore ha deciso di vuotare il sacco e rivelarle il suo reale pensiero sulla dinamica nata nella Casa.

"Mi manchi, mi sei mancata. Avevamo un bellissimo rapporto, ma poi è finito" ha confessato Luca a Shaila, che ha subito colto l'occasione per spiegargli il motivo del suo allontanamento. La ballerina gli ha confessato di essere rimasta spiazzata e delusa dalle sue frecciatine, dagli attacchi alla coppia e da tutte le volte che ha messo in discussione l'autenticità dei suoi sentimenti per Lorenzo. L'uomo ha prontamente replicato ammettendo di aver avuto dei dubbi ed entrambi si sono scusati per non aver affrontato la questione prima. La domanda, però, che ora tutti si pongono è una: la scelta dell'attore di tornare sui suoi passi e riavvicinarsi alla gieffina è dettata da un reale interesse o da una strategia per salvarsi dal prossimo televoto?

Shaila è stanca di Lorenzo?

Aria di crisi tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore, i due giovani concorrenti si sono resi protagonisti di una durissima lite che ha portato l’ex velina di Striscia la notizia ad avere un crollo nervoso. Lo scontro ha raggiunto vette surreali quando lei ha accusato il modello di fare delle vere e proprie ‘sceneggiate alla Mario Merola’ e quest’ultimo ha iniziato ad urlarle contro e mettere in discussione la sua sincerità.

La relazione nata al Gf tra Shaila e Lorenzo sta per giungere al capolinea? Siamo davvero arrivati al capitolo finale di questa storia che è stata al centro delle dinamiche del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini per intere settimane? Per scoprirlo non ci resta che seguire la diretta sul canale 55 del digitale terrestre e le prossime puntate.

