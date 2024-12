Grande Fratello, Luca Calvani contro Tommaso Franchi: "Smettila! Mariavittoria è stanca di avere a che fare con un ragazzino"

Gossip TV

Il comportamento assunto da Tommaso Franchi nei confronti di Mariavittoria Minghetti ha provocato la dura reazione di Luca Calvani, che è sbottato contro il giovane idraulico.

Duro confronto nella notte all'interno della casa del Grande Fratello tra Luca Calvani e Tommaso Franchi. Infastidito dal comportamento infantile assunto dal giovane idraulico, che avrebbe stancato anche Mariavittoria Minghetti, l'attore ha deciso si affrontarlo e dargli dei consigli per cercare di salvare la sua relazione.

Luca Calvani rimprovera Tommaso Franchi

Aria di crisi tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti nella Casa del Grande Fratello. Sebbene tra i due concorrenti ci sia stato un momento di grande intimità, la dottoressa ha scelto di fare un passo indietro mentre il gieffino si è detto pronto a riconquistarla. L'insistenza e l'atteggiamento quasi morboso assunto dall'idraulico nei confronti della ragazza non è passato inosservata a Luca Calvani, che nella notte ha letteralmente sbottato:

Devi smetterla di fare il bambino di 15 anni, ce la fai? Lei è stufa di avere a che fare con un ragazzino. Chiedi conferme in continuazione. Hai rotto. Ti piace una ragazza di 31 anni e lei, sinceramente, secondo me ha le pa**e piene di avere a che fare con un ragazzino, che ha bisogno costantemente della paletta e il secchiello per giocare. La paletta e il secchiello sono tutte le conferme che chiedi in continuazione! Vuoi che ti fa il piattino, “Ti piace? Lo hai fatto il ruttino?”, sono tutte conferme che fanno capire che sei un bravo fidanzatino. A lei quella roba la manda in pappa, lo hai capito? Quindi se la smetti cinque minuti… E smettila di dire che esci, perché se esci tra cinque giorni è perché ti comporti così. Perché hai rotto i cogl**ni, anche a me!

Visibilmente sconvolto e incredulo, Tommaso ha cercato di difendersi dalle accuse e chiarire la sua posizione nei confronti di Mariavittoria. Il giovane concorrente ha paura di non riuscire a chiarire con la dottoressa prima di lunedì, giorno in cui lui potrebbe lasciare definitivamente il gioco. "Non chiedo conferme, che devo fare? Non le devo girare intorno. Io ho paura di uscire, ho questi giorni, voglio stare con lei" ha sbottato Franchi.

Il fastidio di Tommaso

L'ultima puntata del Grande Fratello, che ha visto l'uscita di scena di Yulia Bruschi e Federica Petagna, ha letteralmente destabilizzato Tommaso Franchi. Il giovane idraulico, che è finito al televoto e quindi rischia l'eliminazione, non riesce più a viversi le sue giornate nella Casa con leggerenza e, la decisione di Mariavittoria Minghetti di prendere le distanze da lui, non ha fatto altro che peggiorare la situazione.

Ogni cosa lo infastidisce e ferisce. Nelle ultime ore, infatti, Tommaso si è scagliato contro Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta perché infastidito dalla loro energia e solarità: "Io tutto il giorno in questo modo non vi reggo. Siete insopportabili". Un comportamento inaspettato che ha provocato la reazione immediata della coppia. Se la ballerina gli ha risposto a tono, il modello milanese lo ha invitato a vivere tutto con più leggerezza così da divertirsi un po'. Non volendo sollevare una nuova polemica, i due innamorati hanno deciso di abbandonare la conversazione per lasciarlo tranquillo.

Una cosa è certa: Tommaso con questo atteggiamento non migliorerà le cose con Mariavittoria, anzi. Ricordiamo che il giovane concorrente è al televoto insieme a Shaila, Le Non è la Rai, Helena Prestes e Stefano Tediosi. L'appuntamento con il reality show di Alfonso Signorini è per lunedì 16 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5.

