Grande Fratello, Lorenzo Spolverato litiga con Helena Prestes, poi sbotta: "Passerò per il mostro in puntata"

Gossip TV

Tra Lorenzo Spolverato e Helena Preste c'è stata un'accesa lite che ha portato il concorrente del GF a infastidirsi per come apparirà agli occhi del pubblico. Ecco cosa è successo!

Oltre al triangolo amoroso che, nella Casa del Grande Fratello, lo vede protagonista con Shaila Gatta e Javier Martinez, Lorenzo Spolverato si è avvicinato molto anche ad Helena Prestes, con cui non manca una certa intesa. Tuttavia, una lite tra loro ha fatto esplodere il modello e l'ha portato ad avere un atteggiamento che sul web ha provocato non poche polemiche.

GF, Lorenzo litiga con Helena, poi sbotta: "Mi farai passare per il cattivo questa sera"

Il modello è stato già accusato da diversi gieffini di indossare una maschera e non essere del tutto onesto. A riprova di tutto questo ci sarebbero i suoi comportamenti con alcune delle inquiline della Casa del GF. Nel reality condotto da Alfonso Signorini, infatti, Spolverato ha stretto una certa amicizia con Shaila e Helena Prestes, ma verso entrambe ha dimostrato un comportamento alquanto tossico.

Le eccessive scenate di gelosia e alcuni discorsi delle precedenti puntate hanno portato Lorenzo a finire nella bufera e sui social non sono mancate le critiche verso di lui. Nella giornata di oggi, il modello ha avuto una discussione con Helena Prestes, dopo giorni di insofferenza e rapporti tesi che li hanno portati a litigare già qualche giorno fa. In quell'occasione, Lorenzo ha strattonato Helena, scatenando il fastidio e l'indignazione dei fan sul web.

E la situazione non è migliorata anche nella discussione che i due gieffini hanno avuto in cucina, oggi, lunedì 7 ottobre. In questa occasione, Spolverato si è rivolto in maniera molto aggressiva verso Helena Prestes, accusandola di essere sempre sul piede di guerra con lui e di voler far passare per qualcuno che non è:

"Non riesco mai a parlare, non riesco mai a trovare un momento per parlarti così. Parti subito così, super agitata, non ce l’ho quella roba lì, capito? Mi agito subito [..] Non mi interessa, non mi capisci e quindi eviterò anche di pararti, perché mi fai girare così tanto i co***** di prima mattina che è un problema per me. Stamattina non ho proprio voglia, ti ho fatto una domanda e la tua risposta è stata agitarti subito così pensando che la mia sia una critica piuttosto che una curiosità. Comunque non siamo compatibili, punto e basta, facciamo così e che ca*** Mamma mia.

Il modello ha poi proseguito, recandosi in giardino e discutendo con altri gieffini, che questa discussione con Helena avrebbe avuto sicuramente ripercussioni negative su di lui e su come sarebbe apparso agli occhi del pubblico:

"Vengono a dirmi “l’hai trattata male”, capito? Passo io come il mostro. La donna che vede questa cosa va dalla parte di Helena. Stasera in puntata passerà che sono io l’uomo che tratta male le donne, questa cosa è una cosa grave non riuscire a gestire la rabbia a 35 anni da parte di Helena."

GF, Lorenzo e Iago ai ferri corti: questa sera il confronto tra i due?

Questa sera, perciò, oltre al confronto tra Shaila, Lorenzo e Javier, potremmo assistere anche a un confronto tra il modello e Helena Prestes. Sicuramente molto atteso sarà anche il confronto tra Spolverato e Iago Garcia che ha più volte affermato di ritenere il gieffino falso e un bravo attore. Anche nell'ultima puntata del GF tra i due gieffini c'è stato un acceso scontro, in seguito alle accuse dell'attore spagnolo verso il modello.

L'ex interprete di Olmo ne Il Segreto ha accusato così Lorenzo:

"La mia filosofia è che per mantenersi dritti, bisogna essere flessibili. Io lo sono, non sto qua per giocare e uscire nelle clip. Non sto qua a portare la peggior parte di me stesso quando ricevo una critica. Invece questa persona quando riceve una critica, reagisce con aggressività. Lui ha un atteggiamento aggressivo che dovrebbe controllare. Dovrebbe riflettere sulla sua attitudine. Anche quando parla con le donne ha questo atteggiamento aggressivo"

Ma alle sue parole, Lorenzo ha invece replicato: "Iago mi ha mancato di rispetto. Ce l’ha con chi è entusiasta della vita, non perdo il sorriso neanche se mi succede qualcosa. Vado d’accordo con tutti".

Scopri le ultime news su Grande Fratello