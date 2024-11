Grande Fratello, Lorenzo Spolverato infastidito dal riavvicinamento di Shaila Gatta a Javier Martinez: ecco cosa ha fatto

Gossip TV

Shaila Gatta e Javier Martinez fanno pace al Grande Fratello. La decisione della ballerina di riavvicinarsi all'ex tentatore di Temptation Island, però, delude e spiazza fortemente Lorenzo Spolverato!

Nella notte, nella Casa del Grande Fratello, è arrivato il tanto atteso confronto tra Shaila Gatta e Javier Martinez. Il confronto tra i due giovani concorrenti ha infastidito, e non poco, Lorenzo Spolverato che, parlando con l'ex velina di Striscia la Notizia, infatti, ha mostrato i primi cenni di gelosia.

Il fastidio di Lorenzo

Dopo essersi duramente accusati e scontrati nella Casa del Grande Fratello, nelle ultime ore Shaila Gatta e Javier Martinez hanno deciso di deporre le armi e confrontarsi per chiarire una volta per tutte le loro rispettive posizioni. Un confronto sincero, quello tra la ballerina e l'ex tentatore di Temptation Island, che però ha fatto storcere il naso a Lorenzo Spolverato, che non è riuscito a nascondere il suo fastidio e la sua gelosia.

Venuto a conoscenza della pace ritrovata tra Shaila e Javier, Lorenzo ha deciso di affrontare la ballerina. Senza mezzi termini, il discusso concorrente milanese si è detto contrariato circa il comportamento assunto dalla sua fidanzata nei confronti dell'ex tentatore di Temptation Island:

Io mi chiedo: "come può esserci un rapporto di amicizia?" Dato che non prevedo il futuro e non lo so, anche la frase “fuori ci beviamo un caffè e diventiamo amici”…non ti dirò mai “è sbagliato”, io ti direi “io non lo farei”. L’amore che ha Helena nei miei confronti probabilmente è anche di più di quello che ha Javier nei tuoi. Ci hai dormito insieme Shaila e tutto quello che noi abbiamo fatto era alla luce. Io ed Helena se siamo andati dietro alla tenda, non c’è mai stato un bacio. E’ giusto che io sappia anche alcune cose. Ragioniamo in modo diverso.

Le intenzioni di Shaila

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Lorenzo Spolverato, che non ha nascosto il suo fastidio e la sua gelosia nella Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta ha cercato di rassicurarlo sulle sue reali intenzioni. La ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia ci ha tenuto a spiegargli che quello che prova per lui non è minimante paragonabile a quello che provava per Javier Martinez:

Con te c’è attrazione fisica, c’è cuore, ci sono gli occhi, c’è la parola, c’è il dialogo. Son curiosa di conoscerti, mi piace guardarti, sono tornata ad essere una bambina. Vuoi mettere questo con l’attrazione fisica? Non c’è paragone. Forse perché io ce l’ho chiaro in testa e non te lo so spiegare a parole come fai te, che lo esponi così bene. Io voglio te! Io solo così te lo so dire, non ho altri modi.

