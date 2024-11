Grande Fratello: Federica lontana da Alfonso, l'ex tentatore Stefano pronto a entrare nella Casa come concorrente

Gossip TV

Federica Petagna rivela di essere arrivata a un punto di non ritorno con Alfonso D'Apice, mentre l'ex tentatore di Temptation Island Stefano Tediosi si prepara a fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello.

Dopo Alfonso D'Apice, al Grande Fratello sta per arrivare un altro discusso protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island. Si tratta dell'ex tentatore di Federica Petagna, Stefano Tediosi che, stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Davide Maggio, animerà la Casa più spiata e seguita d’Italia.

Stefano nuovo concorrente del Gf, Federica a un punto di non ritorno con Alfonso

Per risollevare gli ascolti della nuova edizione del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha deciso di giocarsi la carta di Temptation Island. Dopo Federica Petagna e Alfonso D'Apice, infatti, pare che anche l'ex tentatore Stefano Tediosi sia pronto a varcare la famosa porta rossa per ravvivare l'atmosfera e portare un pò di pepe nelle dinamiche del gioco.

A svelare l'arrivo dell'ex tentatore dell'ultima edizione di Temptation Island è stato il portale di Davide Maggio: "Settimana prossima entra il tentatore di Federica. La sua presenza è già attesa con grande curiosità dai fan del programma, che si chiedono come la sua personalità influenzerà l’equilibrio della casa". Stando a quanto riportato dal giornalista, quindi, Stefano entrerà nella Casa del Grande Fratello durante la prossima puntata del reality, che andrà in onda lunedì 11 novembre 2024.

La partecipazione di Stefano al reality show di Canale 5 condotto da Signorini creerà sicuramente scompiglio tra i concorrenti e nel percorso di Federica e Alfonso. In molti, infatti, sono curiosi di vedere se nasceranno nuove storie d’amore, rivalità o l'ennesimo triangolo amoroso. Come reagirà la campana quando scoprirà di dover condividere la sua esperienza insieme ai due ragazzi?

Federica prende le distanze da Alfonso

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 4 novembre, ha visto l'eliminazione dal gioco di Iago Garcia e l'ingresso nella Casa di Alfonso D'Apice. L'arrivo del ragazzo ha spiazzato Federica Petagna che, parlando con la sua amica Shaila Gatta, ha ammesso di non provare più nulla per il suo ex fidanzato. Ora che i due ex protagonisti di Temptation Island si trovano sotto lo stesso tetto potranno chiarire, ma sarà impossibile tornare indietro. Certe delle sue scelte, Federica ha confessato di voler andare avanti per la sua strada e viversi questa esperienza televisiva da sola. Nel suo viaggio, almeno per il momento, per Alfonso non c'è posto.

