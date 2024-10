Grande Fratello, Lorenzo Spolverato attacca Yulia Bruschi che sbotta: "Sei cambiato" (VIDEO)

Gossip TV

Lorenzo Spolverato avrebbe voluto che Yulia Bruschi si schierasse con lui durante le nomination del Grande Fratello, ma la ragazza ha preferito rimanere neutrale, deludendolo.

Le Nomination palesi dell'ultima puntata del Grande Fratello hanno creato un pò di malumore nella Casa. Tra tutti, Lorenzo Spolverato ha ammesso di essere rimasto ferito dalla mancanza di empatia di Yulia Bruschi, che non l'ha difeso e ha preferito rimanere neutrale per via di alcuni atteggiamenti poco chiari.

Lorenzo Spolverato deluso da Yulia Bruschi

Dopo Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti, anche Lorenzo Spolverato e Yulia Bruschi si sono confrontati per via delle nomination palesi fatte nell'ultima puntata del Grande Fratello. Finita la diretta, il discusso concorrente milanese ha deciso di affrontare la giovane toscana accusandola di non averlo difeso e di non essersi schierata dalla sua parte. Accuse che hanno provocato la reazione immediata di lei che, visibilmente infastidita, ha chiarito la sua posizione:

Facciamo parte di un contesto in cui se non dici mai la tua cosa fai? Io sono intervenuta nel momento in cui hanno accusato Amanda e Mariavittoria di non fare tanto nella Casa. Su Shaila e Javier, invece, hai detto che stanno insieme....io non ho voluto puntare il dito su nessuno, ho semplicemente detto la mia, non c'era bisogno di difenderti. Ti vedo cambiato in questi giorni...

Lorenzo ha continuato rivelando che sperava che almeno si schierasse quando gli è stato detto di essere un codardo ("Non voglio che passi il messaggio che non sappia difendermi da solo"), ma Yulia ha affermato di trovarlo cambiato e poco trasparente. A ogni modo, la concorrente toscana del Grande Fratello è rimasta possibilista: nonostante non veda degli atteggiamenti chiari, non ha escluso di poter cambiare idea su di lui:

Io mi fido di te, abbastanza, perché delle volte ti vedo sincero e delle volte non ti vedo trasparente. Hai degli atteggiamenti poco chiari che mi portano a non fidarmi sempre. Non puoi pretendere che io non cambi idea. Negli ultimi giorni ti ho visto diverso, non ce l'ho con te, sono sempre tua amica. Ti ho sentito molto distante.

La scelta di Lorenzo

La puntata di ieri del Grande Fratello è stata abbastanza tosta per Lorenzo Spolverato, che è finito al televoto e quindi rischia di uscire definitivamente dal gioco. Per quanto riguarda invece la sua situazione sentimentale, il concorrente ha finalmente fatto una scelta. Dopo aver visto Shaila Gatta e Javier Martinez flirtare nella Casa, il milanese ha deciso di mettere una pietra sopra la conoscenza con la ballerina e coltivare il rapporto solo con Helena Prestes. Un gesto sincero o strategico? L'appuntamento con il reality show di Alfonso Signorini è per il prossimo lunedì 21 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5.

