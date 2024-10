Grande Fratello, Giglio si sbilancia su Yulia: "So quello che voglio" (VIDEO)

Gossip TV

Incalzato da Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello, Giglio rivela di provare qualcosa per Yulia Bruschi, ma di voler rispettare i suoi tempi.

Luca Giglioli ha finalmente ammesso di essere seriamente interessato a Yulia Bruschi. Incalzato da Shaila Gatta, il giovane concorrente della nuova edizione del Grande Fratello ha rivelato di provare qualcosa per la bella toscana, ma di voler rispettare i suoi tempi.

La confessione di Giglio

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 14 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5. Intanto, nella Casa più spiata e seguita d'Italia, Luca Giglioli si è lasciato andare a delle confessioni inedite circa il suo rapporto con Yulia Bruschi. Parlando con la ballerina Shaila Gatta, che gli ha domandato se fosse impaurito di sapere quali siano i pensieri della toscana in merito alla situazione, il ragazzo ha dichiarato:

No, non ho paura. Dal punto di vista mio, qualche pensiero positivo ce l’ho. Sicuramente non voglio essere frettoloso, perché voglio dare tempo all’altra persona di capire determinate cose. Non abbiamo mai parlato di cosa c’è fuori [...] A me di cosa c’è fuori non interessa niente. Io vivo la persona per com’è qua dentro. Parlarne potrebbe mettere a posto certi pensieri che ho e magari sbloccare da parte sua determinate cose.

Shaila, anche lei protagonista di intrecci amorosi un po’ ingarbugliati nella Casa del Gf, ha ascoltato con attenzione Giglio e poi gli ha consigliato di viversi il momento ora. Dal suo canto, il gieffino, che si è mostrato molto sereno rispetto alla situazione che Yulia sta affrontando fuori dal reality show di Canale 5, ha spiegato che vuole rispettare i suoi tempi e i suoi spazi:

Io ho sempre cercato di darle quello che mi ha dato la possibilità di fare, non ho mai osato perché non mi sono mai sentito di poter osare [...] Ad oggi so la direzione che voglio prendere, ho messo a posto la situazione con Jessi. Questo mi dà la libertà di poter scherzare con chi voglio, quando voglio. Io magari sono più pronto e lei meno.

Giglio è pronto a dichiararsi a Yulia?

Il Grande Fratello torna in onda stasera, lunedì 14 ottobre 2024, su Canale 5 con una puntata ricca di colpi di scena. Negli ultimi giorni, infatti, è successo di tutto: dal riavvicinamento di Shaila Gatta ad Javier Martinez, al bacio inaspettato scattato tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi fino alla rivelazione di Giglio sul rapporto con Yulia Bruschi. Quest'ultimo, in particolar modo, ha vuotato il sacco e confessato di essere seriamente interessato alla toscana, che però fuori dalla Casa è legata ad un altro uomo. Come reagirà Jessica Morlacchi? Per scoprirlo non ci resta che attendere il nuovo appuntamento!

