Grande Fratello, Lorenzo e Shaila: la passione è alle stelle, la regia è costretta a censurare

Ieri sera, durante la festa di Halloween organizzata dal Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si sono appartati facendosi travolgere dalla passione: polemiche per le immagini dopo censurate.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembrano ormai lasciarsi trascinare completamente dalla passione, senza remore né filtri, tanto che le loro effusioni sembrano ormai all’ordine del giorno

Grande Fratello, Shaila e Lorenzo siparietto hot che infastidisce tutti

Dopo l’arrivo di un messaggio aereo per Javier, un tributo da parte dei fan che recitava "Javi vola in alto, l’Italia sa",che ha mandato Shaila in crisi, sembrava che i due avessero deciso di prendere le distanze e raffreddare gli animi. Shaila, profondamente scossa, era scoppiata in un pianto disperato, e i due avevano discusso l’idea di darsi una tregua.

I due ragazzi si erano detti che prendere un po' di distanza avrebbe acceso ancor di più il desiderio e sarebbe stato un modo per rispettare anche gli altri coinquilini e il contesto della casa. Lorenzo, convinto, aveva accettato con entusiasmo. Tuttavia, quando è calata la notte, i buoni propositi hanno lasciato spazio a impulsi incontenibili: lontani dagli occhi attenti della produzione, i due hanno dato sfogo alla loro intesa travolgente, inscenando un momento di passione che alcuni hanno trovato quasi da “vietato ai minori”.

Questa vicenda non ha lasciato il pubblico indifferente, e i commenti critici si sono moltiplicati sui social. Alcuni hanno espresso il proprio imbarazzo, sostenendo che Shaila e Lorenzo avessero superato ogni limite di decenza. "Questa non è passione, è teatrino e volgarità", ha scritto un utente, mentre un altro ha ricordato come le loro scene fossero imbarazzanti e ben lontane dall’autenticità.

Anche tra i gieffini cresce il malumore. La coppia è stata criticata da Jessica, Amanda, Iago e anche Enzo Paolo Turchi. Molti inquilini infatti, ritengono che i comportamenti di Shaila e Lorenzo siano eccessivi e fuori luogo, privi di rispetto (soprattutto nei confronti di Helena e Javier) ma anche di sincerità.

L’attore spagnolo Garcia, con il suo consueto sarcasmo, ha interpretato a modo suo la situazione: secondo lui, Shaila è consapevole dell’effetto che simili scene producono tra il pubblico, poiché richiamano il mondo delle soap opera e delle telenovelas. A suo avviso, Shaila e Lorenzo sanno perfettamente che queste esibizioni mantengono alta l’attenzione e tengono i riflettori puntati su di loro, con Shaila a fare da regista.

