Grande Fratello, lo sfogo di Perla Vatiero dopo la diretta: "Beatrice Luzzi mi ha dato della viziata" (VIDEO)

Gossip TV

La giovane concorrente del Gf amareggiata dalle critiche di Beatrice Luzzi.

Perla Vatiero è stata sicuramente la protagonista indiscussa dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri su Canale 5. L'ex amato e seguito volto di Temptaion Island si è scontrata in diretta prima con Stefano Miele e Beatrice Luzzi e poi ha incontrato il suo amato Mirko Brunetti.

Le paure di Perla Vatiero

L'ultima puntata del Grande Fratello è stata davvero tosta per Perla Vatiero. Ad aver destabilizzato la giovane concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini sono state le accuse mosse da Beatrice Luzzi. Parlando con Marco Maddaloni, l'ex di Mirko Brunetti si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha confessato:

Lei mi ha dato della viziata, ha parlato delle mie origini, da dove provengo- ha dichiarato Perla non nascondendo la sua delusione e amarezza per quanto uscito in puntata su di lei - Sono una persona buona, auguro a tutti di avere genitori come i miei..

Leggi anche La scelta d'amore di Mirko Brunetti

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Perla, Marco ha cercato di rassicurarla invitandola a non cedere alle provocazioni:

Fuori tu sei amata, hai un carattere da leonessa, fai paura. C'è Mirko fuori e non permette a nessuno di far passare un messaggio sbagliato. Non ingrandire le cose, concentrati sulle cose belle. Stai dando peso a quello che dice Beatrice e non a quello che dico io...Stai serena, qui dentro sappiamo chi sei. Questa è la Casa del Grande Fratello, non è la casa di chi lava i piatti.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.