Grande Fratello, litigio tra Letizia Petris e Paolo Masella : "Invece di essere felice per noi, tu..." [VIDEO]

Al GF, una lite tra Letizia Petris e Paolo Masella rovina l'atmosfera nella Casa...

Nonostante ieri sera, il Grande Fratello abbia dedicato loro un momento romantico per celebrare la loro storia d'amore, oggi, 20 febbraio, tra Letizia Petris e Paolo Masella sono volate scintille. La causa è indirettamente collegata alla sorpresa che la produzione del reality di Canale5 con la complicità di Alfonso Signorini ha organizzato loro nello studio e che ha provocato un acceso scontro tra i due gieffini.

GF, Paolo Masella e Letizia Petris litigano: "Invece di essere felice per noi, tu..." [VIDEO]

Convocati in studio, i due concorrenti del programma hanno osservato commossi una sorpresa per la loro relazione: un video celebrativo dei principali momenti trascorsi insieme nella Casa. Tuttavia, l'atmosfera è stato poi rovinata, secondo la fotografa, a causa di un comportamento del macellaio. Nel corso della giornata di oggi, infatti, mentre i due erano in giardino, Paolo ha notato la freddezza della fidanzata e le ha chiesto se dipendesse dalla mlainconia che ha provato lui la sera prima. Paolo Masella ha affermato, infatti, di aver sentito la mancanza della madre quando è entrato nello studio:

"Ti sei arrabbiata per ieri sera? Non so…non c’ha tanto un senso. Ti sei arrabbiata perché pensavo un pochino a mia mamma ieri sera?"

Letizia ha confermato che non ha trovato piacevole che lui si estraniasse proprio in un momento così importante per la loro coppia:

"Le emozioni, il video meraviglioso che mi porterò per tutta la vita” no? Poi arrivi tu e mi fai “sono un po’ triste perché non è venuta mia mamma”.E’ stato bello il fatto che hanno accolto la nostra situazione e hanno voluto farla emergere nella verità e nella purezza del rapporto. E che tu dopo che siamo tornati vieni da me e mi dici “ci sono rimasto male perché non è venuta mia mamma”…Lo so quanto tieni a tua mamma, so tutto. Lo ho anche detto a Perla ieri sera e lei mi fa “non ci sta” perché sarebbe stato bello se tu ti godessi fino all’ultimo quello che c’è stato"

Paolo si è giustificato dicendo che questa sensazione di tristezza l'ha avvertita per poco e che poi è tornato a sorridere e a godersi l'atmosfera festosa con lei:

"Ero felicissimo, tu ti fai i film. Se ho pensato 3 mintui a mia madre allora non mi sono goduto il momento. Ma è una tua paranoia, io ero il più felice di tutti"

Tra i due sono volati stracci, finché il macellaio non si è alzato, ponendo fine alla discussione con un: "Non capisco, stai litigando da sola".

