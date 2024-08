Grande Fratello, Lino Giuliano prossimo concorrente: la reazione di Cristina Plevani

Gossip TV

Dopo l'annuncio che Lino Giuliano sarà tra i concorrenti della nuova edizione del GF, non si sono fatte attendere le reazioni del pubblico e di altri personaggi legati al reality, come la concorrente della prima edizione Cristina Plevani!

La conferma che Lino Giuliano sarà tra i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello sembra aver scatenato un'ondata di commenti e reazioni negative. Non si è fatta attendere quella dell'ex fidanzata Alessia Pascarella, ma a commentare l'ingresso del barbiere napoletano ed ex protagonista di Temptation Island è intervenuta anche Cristina Plevani, noto volto della prima edizione del reality di Canale5.

GF, la reazione di Cristina Plevani all'ingresso di Lino Giuliano nella Casa

Gli autori del GF forse sperano di replicare la situazione tra Mirko e Perla nella Casa più spiata d'Italia, ma al momento, l'ingresso di Lino Giuliano nel reality condotto da Alfonso Signorini non ha del tutto soddisfatto i fan del programma. Al momento non è ancora confermato se anche Alessia Pascarella e Maika Randazzo entreranno nella Casa, ma nel frattempo non sono mancati i commenti negativi su di lui e sul pessimo esempio che potrebbe fornire al pubblico partecipando al GF.

Ai commenti ironici su di lui dobbiamo aggiungere anche quello di Cristina Plevani, concorrente e vincitrice della prima edizione del GF, la quale nelle sue stories ha detto la sua sull'arrivo di Giuliano nel cast. Di recente, anche la stessa Plevani era stata data tra i concorrenti certi della nuova edizione, ma al momento si tratta solo di rumors.

Tuttavia, dato che quando la notizia ha iniziato a circolare non sono mancate le critiche, Plevani ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, commentando l'ingresso dell'ex protagonista di Temptation al GF:

" E la gente me ne ha scritte di ogni quando girava la fake news che mi faceva come concorrente. Vi meritate questi concorrenti."

GF, ecco la reazione di Alessia Pascarella all'ingresso nel reality del suo ex fidanzato

In attesa di scoprire se anche Alessia Pascarella entrerà nella Casa più spiata d'Italia, quest'ultima ha deciso di commentare l'ingresso di Lino Giuliano al GF. Rispondendo alle curiosità dei followers, Alessia ha dichiarato:

" Partiamo dal fatto che nessuno vuole imitare nessuno…Fortunatamente ho una forte personalità. Io sono Alessia, punto. Poi non vi affidate ai social, scrivono anche cazz****""

L'ex fidanzata ha poi speso qualche parola gentile nei confronti dell'ex, dichiarando che a prescindere da come sono andate le cose tra loro e dall'epilogo a Temptation, Lino Giuliano ha anche delle qualità, altrimenti la loro storia non sarebbe durata tanto.

