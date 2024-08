Grande Fratello: Alessia Pascarella commenta l'ingresso di Lino Giuliano nella Casa

Gossip TV

Alessia Pascarella, ex fidanzata di Lino Giuliano con il quale ha partecipato in coppia all'ultima edizione di Temptation Island, ha commentato l'ingresso del giovane campano nella Casa del Grande Fratello.

ino Giuliano, uno dei volti più chiacchierati della recente edizione di Temptation Island, è pronto a fare il grande salto nel mondo del reality. Secondo un’esclusiva rivelata dal portale di Davide Maggio nella giornata di ieri, il giovane napoletano sarà uno dei concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello, il famoso reality show che quest'anno sarà nuovamente guidato da Alfonso Signorini.

Grande Fratello, Lino Giuliano nel cast, arriva il commento di Alessia Pascarella

Nelle ultime settimane, si è parlato anche dell'ipotetico ingressi dell'ex fidanzata Alessia Pascarella e dunque sono in molti a credere che nel reality possa ripetersi il "triangolo", simile a quello avvenuto lo scorso anno tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti.

A tal proposito è intervenuta proprio l'ex fidanzata di Lino, rispondendo a qualche curiosità dei follower:

"Partiamo dal fatto che nessuno vuole imitare nessuno…Fortunatamente ho una forte personalità. Io sono Alessia, punto. Poi non vi affidate ai social, scrivono anche cazz****"

Nonostante negli ultimi tempi ci siano stati infuocati botta e risposta tra i due ex fidanzati, Alessia ha affermato di essere contenta per la nuova avventura televisiva di Lino:

"Non so se è vero o no…Ma se fosse, sono molto contenta per lui…A prescindere da Temptation Island, Lino non è solo quello ma ha anche delle qualità…Sennò non ci sarei stata per quattro anni."

Il reality show targato Mediaset, tornerà in onda con due appuntamenti settimanali in prima serata su Canale 5. La conduzione è affidata ancora una volta ad Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli come inviata social. Nei giorni scorsi, il portale di Davide Maggio ha rivelato in esclusiva in primi concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello: i due attori, Clarissa Burt, Clayton Norcross, le tre showgirl di Non è la Rai, Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo (che saranno un unico concorrente), il coreografo Enzo Paolo Turchi, l'influencer Giulia Mannucci, la modella Helena Prestess, l'attore spagnolo Iago Garcia, la cantante Jessica Morlacchi, l'attore e conduttore Luca Calvani, la showgirl Shaila Gatta e Lino Giuliano, ex partecipante di Temptation Island.

