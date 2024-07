Grande Fratello Letizia Petris parla del suo amore per Paolo Masella: "Non avrebbe sprecato tempo con una "indecisa"

Gossip TV

Letizia Petris, tra le ex protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha parlato del rapporto nato nel reality show con Paolo Masella con cui è ancora felicemente fidanzata.

Letizia Petris, tra le ex protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha parlato del rapporto nato nel reality show con Paolo Masella con cui è ancora felicemente fidanzata.

Grande Fratello, Letizia Petris: Amo la mia libertà e non amo dovermi giustificare o dover dare spiegazioni"

Rispodendo alle curisoità dei follower, su Instagram, Letizia ha voluto mettere un puntini su chi, anche da diverso tempo, accusa l'ex gieffina di non essere abbastanza coinvolta dal macellaio romano. Anche nella casa i due ragazzi si mostravano poco in intimità, suscitando le perplessità degli altri compagni d'avventura. Tuttavia, hanno ribadito più volte, è stata una scelta consapevole per tutelare la loro storia d'amore che invece è stata molto intensa nella Casa e continua felicemente anche lontano dai riflettori.L'ex gieffina ha dichiarato di non sentire il bisogno di mostare le cose al mondo, ma solo a lui. Non è mai stata una persona che ama le smancerie in pubblico e non ha cominciato a farlo solo perché aveva partecipato a un reality.

"Agli inizi non capivo questi punti di vista stabiliti su quello che si è visto in un reality, ad oggi mi va bene così. Non devo dimostrare le cose al mondo ma devo, dimostrarle a lui non sono mai stata una che in pubblico ama smancerie, non l'ho mai fatto prima e non comincio ora solo perché ho fatto un reality. Amo la mia libertà e non amo dovermi giustificare o dover dare spiegazioni ma non ho mai risposto a queste domande e forse oggi mi sentivo fosse il giorno giusto. Molti di voi non hanno compreso il mio stato d'animo di quel momento ma si sono basati solo sulle cose più superficiali"

E ancora, parlando di Paolo, Letizia ha dichiarato:

"E' un ragazzo intelligente, non avrebbe sprecato tempo con una "indecisa", motivo per cui se aveste solo per un momento capito anche i miei punti di vista e quello che stavo vivendo avreste capito molti atteggiamenti che purtroppo non sono stati compresi. Ma è anche questo il bello della Tv, ci si fanno delle idee a volte molto sbagliate e false che poi solo il tempo potrà far vedere la verità. E penso, ad oggi, vi siate resi conto cosa è stato falso e cosa è stato vero. Abbiamo scelto che la nostra storia andava ben oltre a quello che i telespettatori volevano vedere e, ad oggi, chi è nella nostra vita ama soprattutto questo. E comunque come mi avete visto in casa sono anche fuori, libera di provare le mie emozioni in maniera pura e totalizzante non per farmi visibilità. Altrimenti avrei giocato diversamente".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .