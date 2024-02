Grande Fratello, Letizia Petris in lacrime cerca un confronto con Perla Vatiero e Greta Rossetti: "Mi isolate!" [VIDEO]

Gossip TV

Nella casa del GF, tra Letizia Petris, Perla Vatiero e Greta Rossetti i rapporti sembrano essersi incrinati. Ecco allora che la fotografa ha chiesto un chiarimento alle due gieffine!

Le dinamiche tra alcune gieffine nella Casa del Grande Fratello si sono incrinate: Letizia Petris ha notato un distacco da Perla Vatiero e Greta Rossetti, anche perché le due concorrenti del reality di Canale5 si sono addormentate insieme diverse volte, escludendola. Così, dopo un lungo pianto, ha deciso di chiedere un confronto alle due gieffine.

GF, Letizia Petris chiede un chiarimento a Greta Rossetti e Perla Vatiero: "Mi avete isolata, perché?" [VIDEO]

In attesa di scoprire chi sarà il primo finalista del GF, nel programma di Alfonso Signorini aumentano le distanze tra tre gieffine in particolare: Letizia Petris ha notato che Greta Rossetti e Perla Vatiero hanno stretto un legame molto forte e lei si è sentita esclusa. La fotografa si è sfogata con Paolo Masella e si è detta dispiaciuta per essere stata esclusa ancora una volta:

"Vengo lasciata in un angolo, per essere criticata sugli atteggiamenti, sui comportamenti senza mai che nessuno provasse a capire no? E sentirsi sempre la pecora nera, costantemente, di non riuscire neanche a essere per un momento felice e dire guarda che bello ho trovato delle persone che mi amano e poi alla prima occasione mi girano le spalle sempre"

Letizia ha perciò chiesto un chiarimento a Perla Vatiero e Greta Rossetti, puntualizzando come si fosse sentita esclusa da loro due:

"Tu Perla invece di avvicinarti ti sei distaccata facendo cose con lei. Io stamani mi sono alzata e ti ho trovata nel letto con lei. Stavate dormendo insieme! Io ci sono stata mille volte per tutti. Vi siete fatte le vostre giornate sperando che mi passasse. Io sono due mesi e mezzo che anche di notte ti sto vicino nei tuoi momenti complicati. Stamani mi hai fatto stare molto male, io non te l’avrei mai fatto. Ma sei mia amica o non sei mia amica Perlì? Mi fai stare male. Io avevo bisogno di te e tu hai preferito distrarti su altre cose, vabbè siamo fatte in maniera diversa. Non sono pazza, se dico cavolate rinchiudetemi in manicomio. Mi hai fatto passare giorni in cui mi sono sentita sola. Io al posto tuo non facevo passare nemmeno un’ora se ti avessi vista tu da sola, poi non possiamo avere tutti le stesse accortezze, ognuno fa le proprie scelte. Se mi conosci abbastanza lo sai che c’è qualcosa di più e mi avete lasciato due giorni da sola"

Perla, tuttavia, ha fatto notare alla fotografa che, molte volte, è stata anche lei a isolarsi, chiudendosi nei suoi silenzi e loro l'hanno assecondata, proprio perché sapevano che era un momento suo, ma non l'hanno mai abbandonata:

"Non dire che tu stai sempre a disposizione per gli altri e gli altri non fanno lo stesso con te. Non è vero! Quando hai i tuoi momenti ci sono stata io, Perla, come Greta o Sergio.E poi hai messo un muro in questi giorni. Ieri nemmeno la buonanotte, hai preso e sei andata a letto senza dirmi nulla. Non rinfacciarmi che ci sei stata, perché lo stesso ho fatto anche io più volte, non dirlo più, perché non voglio uno scontro su queste cose. Tu dici che non me l’avresti fatto? Quando dormi con Paolo e io sono sola? Non ci devi rimanere male per queste cavolate, io ho fatto una scelta alle sei di mattina per non svegliarti. Perché io ho quando i miei momenti no c’è sempre qualcuno? Non parlo di momenti no di una o due ore, ma di quando andiamo in loop perché viviamo in questo contesto. È proprio lì che devi fare lo step successivo e non rimanerci male, l’altra mattina sono venuta a letto e tu dormivi, che mi metto a svegliarti? Io ho la coscienza pulita, tutto quello che mi è successo non me lo sono cercato, conoscendoti sapevo che questo mood poteva durarti una giornata, quando ho visto che continuava ho chiesto a Paolo e poi mi sono resa conto che forse c’era qualcosa che non andava. La prossima volta non faccio passare due giorni, faccio passare dieci ore e poi vengo. Io l’anima non è che te la voglio dare solo qua, io quando dico che ti do l’anima lo faccio anche fuori da qui"

Alla fine, Letizia è scoppiata a piangere e le tre gieffine si sono strette in un lungo abbraccio, sugellando la pace tra loro

