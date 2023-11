Grande Fratello, Letizia Petris confessa e spiazza: "Provo qualcosa per Paolo, lascio il mio fidanzato"

Gossip TV

Letizia ha finalmente deciso e vuole ufficializzare la fine della relazione con il fidanzato Andrea per stare con Paolo. I due gieffini diventeranno la prima vera coppia del Grande Fratello?

Letizia Petris, dopo diverse settimane di pianti, dubbi e timori, pare abbia preso una decisione spinta dall'emozioni che ormai non riesce più a reprimere nei confronti di Paolo Masella.

Grande Fratello: "Non posso più negare quello che sento anche io quando sto vicino a Paolo", la confessione di Letizia

La 24enne romagnola è entrata in crisi soprattutto dopo aver letto la lettera mandata dal suo fidanzato Andrea le cui parole l'hanno allontanata e avvicinata ancora di più al macellaio romano che aveva dichiarato apertamente di provare qualcosa per lei.

Ciao Leti seguo le tue giornate e sono contento di vederti felice, hai trovato un ambiente familiare e amichevole. Sapevamo che questa avventura sarebbe stata un banco di prova per entrambi, devo ancora metabolizzare alcuni tuoi comportamenti. Hai espresso il bisogno di fare chiarezza sui nostri sentimenti, ma ne parleremo guardandoci negli occhi. Ti ho sempre detto di essere felice di questa avventura e spero di vederti in quella casa fino alla fine. Sii sempre te stessa. Un abbraccio e un bacio" Queste le parole di Andrea che Letizia, in lacrime, aveva commentato: “Mi aspettavo qualcosa di diverso Penso che una settimana prima del nostro anniversario mandarmi questa lettera...sapeva cosa avrebbe provocato dentro di me, e vuol dire che non mi vuoi bene se fai così. Da oggi vivrò più liberamente la vita nella Casa"

Oggi, Letizia sembra aver deciso e ha anche dichiarato di voler ufficializzare la fine del suo fidanzamento con Andrea per viversi finalmente liberamente Paolo.

Ecco cosa ha confessato a Rosy, come riportato da Biccy:

"Non è solo che mi ha scritto quelle cose, ma mi ha fatto capire molto anche con quello che non ha detto. Io ho capito delle cose. Quella lettera è stata la ciliegina sulla torta, però la torta c’era già. La ciliegina però mi ha fatto capire e pensare. Io adesso sento delle cose per Paolo e questo non lo posso più negare. Lui lo sapeva già da ieri, gli avevo già confessato tutto, ma io aspettavo a parlarne così apertamente. Quindi adesso non so come andrà. Poi non è che adesso mi vedo la famiglia con lui, casetta e cani. Però adesso so cosa voglio. Ora so cosa merito e io merito di più. L’amore che mi da Paolo, le attenzioni, la cura, la delicatezza e il rispetto, sono cose belle e di cui ho bisogno. E poi non posso più negare quello che sento anche io quando l’ho vicino. E non è giusto per nessuno che io continui appunto ad avere il freno a mano”.

