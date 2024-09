Grande Fratello, le novità delle nuova edizione

Gossip TV

Parla Stefano Pollacci, lo storico regista del reality show targato Mediaset che tra poche settimane tornerà in onda con la nuova edizione.

La nuova attesissima edizione del Grande Fratello tornerà in onda a partire (salvo cambiamenti last minute) da lunedì 16 settembre 2024 con due appuntamenti settimanali (il secondo previsto il giovedì) sempre in prima serata e in diretta su Canale 5.

Grande Fratello, location nuova e durata della diretta

La nuova edizione, come l'anno scorso. Come nelle edizioni precedenti, Alfonso Signorini sarà al timone del programma, affiancato per la second volta da Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli come responsabile della gestione social.

Si sta parlando tantissimo delle novità che ci saranno e oltre la conferma di un cast variegato (ovvero vip insieme a volti sconosciuti), ci sarà una nuova location anticipata già da diverso tempo dalle indiscrezioni sul reality. La Casa da Cinecittà si trasferirà presso i Lumina Studios al nord della capitale. Anche lo studio si trasferirà nella cornice naturale del Parco di Veio a pochi passi dalla nuova Casa che accoglierà i concorrenti. A confermare la notizia, il regista del reality show, Alessio Polacci. Il loft avrà più e meno le stesse dimensioni di quello precedente e presto arriveranno le immagini della nuova lussuosa Casa che avrà molti nuovi luoghi tutti da scoprire.

Pollacci, su Instagram, ha risposto ad alcune curiosità dei numerosi telespettatori del programma che richiedono a gran voce e ormai da tempo, di ritornare alla diretta h24 ovvero anche notturna. La decisione di interrompere la diretta alle 2, ha specificato il regista, non dipende da lui ma delle scelte dell'azienda Mediaset. Per ciò che concerne invece la durata, si è parlato di due edizioni distinte della durata massima di tre mesi. La formula più lunga, infatti, non avrebbe reso l'interesse sperato e dunque si punterebbe ad un'edizione molto più breve rispetto alle ultime.

Per quanto riguarda i concorrenti, nelle ultime settimane sono trapelati diversi nomi che potrebbero varcare la famosa porta rossa della casa del Grande Fratello. Secondo quanto riporta Davide Maggio, ci sarebbero già i nomi di diversi concorrenti ufficiali: Clarissa Burt, Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Giulia Mannucci, Helena Prestes, Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo, e Javier Martinez e Lino Giuliano.

