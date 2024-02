Grande Fratello, le confessioni notturne di Anita: "Beatrice dice che Cesara ti ha salvato spesso? Invece Signorini a lei.."

Gossip TV

Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese tornano a punzecchiare Beatrice Luzzi al Gf.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 5 febbraio 2024 in prima serata su Canale 5. Intanto, nella Casa, Anita Olivieri si è lasciata andare a delle confessioni su Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini che non sono passate inosservate ai telespettatori.

Anita Olivieri e le parole su Alfonso Signorini

Credendo di non essere più ripresi, alcuni concorrenti del Grande Fratello si sono lasciati andare a delle affermazioni che hanno fatto storcere il naso a molti telespettatori. Come riportato da Biccy, tutto è iniziato quando Massimiliano Varrese è entrato in camera da letto rivelando ai suoi compagni di avventura di aver sentito delle cattiverie che Beatrice Luzzi avrebbe detto sul suo conto:

C’è gente invidiosa nell’altra stanza. Giuseppe vuoi sentire che dice lei? Ma che te frega, tanto esce tutto in puntata. Cosa diceva? Anche adesso ho sentito che parlava di me e diceva che Cesara mi ha salvato troppe volte e che adesso il corto deve essere un corto. Sta sempre a guardare a casa degli altri. Io me ne vado a letto e tanti saluti.

Immediata la reazione di Anita che, senza mezzi termini, ha lanciato una velenosa frecciata a Beatrice tirando in ballo anche il conduttore Alfonso Signorini:

Dice che Cesara ti ha salvato spesso? Invece Alfonso a lei…Lei se non ci fosse stato Alfonso… ciao! Se non ci fosse stato lui, dopo che lei stava… lasciamo perdere.

Cosa avrà voluto dire la Olivieri? Secondo la giovane concorrente se la Luzzi è ancora al Gf è merito di Signorini? Per sapere come andrà a finire questa storia non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show che andrà in onda il prossimo lunedì 5 febbraio in prima serata su Canale 5.

