Grande Fratello, alcuni concorrenti violano il regolamento del reality show: il video che li smaschera

Gossip TV

Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi e Rosy Chin nei guai al Gf?

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello. Ieri sera alcuni concorrenti hanno violato il regolamento del reality show condotto da Alfonso Signorini, con tanto di riunione per parlare di prossime eliminazioni, televoto e nomination.

Anita, Giuseppe e Rosy si accordano per le prossime nomination

Anita Olivieri insieme a Rosy Chin e Giuseppe Garibaldi a rischio? Pensando che la diretta del Grande Fratello fosse finita e che quindi la regia avesse staccato le riprese, i tre concorrenti hanno iniziato a parlare delle prossime puntate e possibili eliminazioni dal gioco. Come riportato da Biccy, la giovane romana ha dichiarato:

Il problema sapete qual è? È che lunedì c’è già gente, quindi qui non ci possiamo essere noi, avete capito il senso? Quindi questo lunedì a chi capita va qua [indica qualcosa sul foglio]… Quindi se mai sarà si esce qui. Loro sono chiari, se è eliminatoria dicono ‘da ora in poi si uscirà ogni lunedì, ogni settimana’. Quindi ve lo dico che la prossima non esce nessuno. Al 100%, eleggono il preferito.

A farle eco Giuseppe, che ha confessato:

L’unica speranza è che se uno non esce qua [indica qualcosa sul foglio], è che esca uno dei due, tra questi. La speranza è, che se qui… di far uscire uno dei due, uno tra questo e quest’altro. E poi invece in nomination va…

Leggi anche Massimiliano Varrese critica Vittorio Menozzi

Fa sorridere, però, che proprio questi tre concorrenti del Gf siano tra quelli che hanno accusato più volte Beatrice Luzzi di parlare di notte senza microfono per accordarsi con il suo gruppo. Signorini affronterà la questione in diretta e deciderà di prendere provvedimenti nei confronti di Anita, Giuseppe e Rosy? Staremo a vedere. L'appuntamento è per lunedì 5 febbraio 2024 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.